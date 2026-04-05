“Nhân dân khỏe mạnh – Đất nước phát triển”

Sự kiện có sự tham gia của các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, chuyển đổi số toàn diện và hội nhập quốc tế sâu rộng, yêu cầu chăm lo sức khỏe Nhân dân càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị đã thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược: chuyển mạnh từ tư duy khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh; lấy phòng bệnh làm ưu tiên hàng đầu; bảo đảm chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ xa; lấy người dân làm trung tâm và huy động sự tham gia của toàn xã hội trong xây dựng hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, hiện đại.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. (Ảnh: Trần Minh)

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của đời sống xã hội, những thách thức mới về sức khỏe đang ngày càng gia tăng, từ lối sống ít vận động, áp lực cuộc sống, đến ô nhiễm môi trường và nguy cơ mất an toàn thực phẩm... Nếu không có những giải pháp căn cơ, kịp thời, những vấn đề này sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người dân, an sinh của mỗi gia đình, làm suy giảm chất lượng dân số và mục tiêu phát triển đất nước.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, kế thừa và phát huy những giá trị đó trong bối cảnh phát triển mới của đất nước, chúng ta càng phải nhận thức sâu sắc và kiên định quan điểm phát triển nhanh nhưng phải bền vững; tăng trưởng kinh tế không thể đánh đổi bằng sức khỏe của nhân dân. Một Việt Nam hùng cường phải được xây dựng trên nền tảng một dân tộc khỏe mạnh; chỉ khi mỗi người dân có đủ thể lực, trí lực và tinh thần, đất nước mới có thể phát triển vững vàng và bền lâu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu dự chương trình. (Ảnh: Trần Minh).

Theo đó, Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 hàng năm không chỉ là một sự kiện, mà là lời nhắc nhở thường xuyên về trách nhiệm của Nhà nước, của mỗi ngành, mỗi cấp và của từng người dân đối với sức khỏe của chính mình và của cộng đồng.

Trên tinh thần đó, Quốc hội đang ưu tiên hoàn thiện hệ thống pháp luật về y tế, đặc biệt trong lĩnh vực phòng bệnh và bảo hiểm y tế, hướng tới một hệ thống y tế toàn dân, công bằng, hiệu quả, bảo đảm mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, không ai bị bỏ lại phía sau.

“Không ai có thể thay chúng ta gìn giữ, bảo vệ sức khỏe của chính mình và cũng không ai có thể xây dựng một quốc gia khỏe mạnh nếu mỗi người dân không khỏe mạnh. Hãy bắt đầu từ những việc rất nhỏ: sống lành mạnh hơn, rèn luyện mỗi ngày, ăn uống khoa học, chủ động phòng bệnh, quan tâm đến sức khỏe của bản thân và gia đình. Hãy bắt đầu từ hôm nay; từ mỗi người; từ mỗi mái nhà. Để từ đó lan tỏa thành sức mạnh của cả cộng đồng, xã hội, bồi đắp nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước”, bà Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Đặc biệt, ngay tại chương trình, đại diện Lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế cũng trực tiếp cung cấp thông tin về những chính sách y tế đang được người dân đặc biệt quan tâm như: Chủ trương khám sức khỏe định kỳ miễn phí hằng năm; mở rộng quyền lợi bảo hiểm Y tế…

Chương trình nghệ thuật chính luận “Nhân dân khỏe mạnh – Đất nước phát triển”. (Ảnh Trần Minh)

Cũng tại sự kiện, Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế cho biết: "“Đảng và Nhà nước xác định xây dựng nền y tế vì nhân dân, do đó nhất thiết phải lắng nghe người dân cần gì, mong muốn gì để phục vụ tốt hơn.”

Ngành y tế quyết tâm thực hiện Nghị quyết 72, trước hết nâng cao chất lượng dịch vụ BHYT cung cấp cho người dân; tăng tối đa quyền lợi; bảo đảm cung ứng đủ thuốc, thiết bị y tế và cải thiện chất lượng dịch vụ y tế cũng như tăng sự hỗ trợ, không để những đối tượng người dân có thu nhập thấp bị bỏ lại phía sau bằng cách nâng dần quyền lợi phạm vi được hưởng BHYT của người bệnh; từng bước giảm tỉ lệ đồng chi trả của người bệnh; hỗ trợ người không có điều kiện kinh tế có khả năng đóng BHYT để mọi người dân đều tham gia BHYT và được bảo vệ sức khỏe.

Chương trình nghệ thuật chính luận “Nhân dân khỏe mạnh – Đất nước phát triển” nhằm triển khai mạnh mẽ Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”; đây là bước chuyển mình mang tính chiến lược của ngành y tế Việt Nam: Chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, lấy y tế cơ sở làm nền tảng và xây dựng văn hóa chăm sóc sức khỏe chủ động trong mỗi người dân.

Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của sức khỏe đối với sự phát triển bền vững của đất nước; đồng thời khẳng định thông điệp nhất quán: “Sức khỏe nhân dân là trụ cột của phát triển quốc gia”.

Chương trình được dàn dựng công phu dưới hình thức nghệ thuật chính luận với thời lượng dài 80 phút với chủ đề “Nhân dân khỏe mạnh – đất nước phát triển”, nhấn mạnh tư tưởng nhân dân khỏe mạnh là nền tảng cốt lõi để kinh tế đạt tăng trưởng nhanh và bền vững, đặc biệt trong mục tiêu tăng trưởng hai con số, bởi sức khỏe quyết định năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực. Từ đó, tạo nguồn lực để đầu tư cho y tế, dinh dưỡng, môi trường sống nhằm nâng cao thể trạng và chất lượng cuộc sống của người dân…

Trước đó, sáng 5/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Y tế, Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức Lễ mít tinh phát động Ngày sức khỏe toàn dân thu hút hàng vạn người dân Thủ đô tới dự với các hoạt động, như đi bộ, tập dưỡng sinh, khám sàng lọc và tư vấn dinh dưỡng...