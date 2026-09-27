Hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho người dân khó khăn vùng cao Đà Nẵng

Đà Nẵng phấn đấu xóa toàn bộ 5.757 căn nhà tạm, nhà dột nát còn lại trong năm 2027 với tổng kinh phí dự kiến gần 500 tỷ đồng, huy động từ ngân sách và các nguồn lực xã hội.

Ông Bhnước Chinh, dân tộc Cơ Tu, ở thôn Agiốc, xã A Vương (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) thuộc diện gia đình hoàn cảnh khó khăn. Ông là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trong kháng chiến, không có điều kiện xây mới nhà. Mỗi lần mưa bão, cả nhà phải qua trụ sở UBND xã hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng thôn để tránh trú. Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, ông Bhnước Chinh được hỗ trợ kinh phí 100 triệu đồng. Cán bộ chiến sĩ Công an xã A Vương hỗ trợ vận chuyển vật liệu, xây tường, hỗ trợ ngày công giúp gia đình ông Chinh làm được ngôi nhà kiên cố.

Ông Bhnước Chinh không giấu được niềm vui: “Gia đình tôi rất vui mừng và xúc động khi được nhà nước quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở. Đặc biệt, lực lượng công an xã đã trực tiếp đến giúp đỡ ngày công lao động, nhờ vậy gia đình giảm được nhiều chi phí thuê nhân công. Cảm ơn đến chính quyền địa phương và các lực lượng đã quan tâm giúp đỡ để gia đình sớm có ngôi nhà mới khang trang, ổn định cuộc sống".

Nhiều hộ dân hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo ở xã A Vương được hỗ trợ kinh phí làm nhà ở theo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Theo kế hoạch, toàn xã A Vương có 6 căn nhà dành cho các hộ gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hỗ trợ xây dựng theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ. Đây là những hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn về nhà ở, rất cần sự chung tay giúp sức của cộng đồng. Thực hiện chương trình này, Ban Chỉ huy Quân sự xã A Vương cũng trực tiếp tham gia hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà; Đồn Biên phòng Anông đảm nhận hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà. Các lực lượng đã bố trí cán bộ, chiến sĩ tham gia ngày công lao động, hỗ trợ vận chuyển vật liệu và thực hiện nhiều phần việc quan trọng trong quá trình xây dựng.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh (thứ hai từ trái sang) Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP Đà Nẵng trao biểu trưng tặng nhà Đại đoàn kết cho bà Đỗ Thị Hương

Ông Lưu Văn Khương, Phó Chủ tịch UBND xã A Vương cho biết, qua rà soát địa phương còn 200 nhà tạm cần được hỗ trợ nguồn kinh phí xây mới và sửa chữa.

“Theo chỉ đạo của UBND thành phố, chúng tôi đang rà soát đối tượng được hỗ trợ theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Chúng tôi huy động nguồn kinh phí, xã hội hóa, bộ đội, công an xây dựng một vài căn nhà giúp gia đình hoàn cảnh khó khăn. Trước đây, mỗi nhà xây mới được hỗ trợ 60 triệu đồng/ nhà, 30 triệu đồng/ nhà sửa chữa, hiện nay thành phố Đà Nẵng đã nâng mức xóa nhà tạm, nhà dột nát lên, nhà xây mới là 100 triệu và sửa chữa 50 triệu. Với mức hỗ trợ đó, góp phần nhanh hơn giúp bà con hoàn cảnh khó khăn có nhà ở ổn định tập trung phát triển kinh tế”, ông Khương nói.

Nhiều hộ dân khó khăn ở TP Đà Nẵng được hỗ trợ kinh phí làm nhà ở

Bà Đỗ Thị Hương thuộc diện hộ nghèo ở xã Hiệp Đức. Căn nhà cũ đã xuống cấp, dột nát, không bảo đảm điều kiện sinh hoạt, ảnh hưởng đến đời sống của gia đình. Việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết góp phần giúp gia đình có nơi ở ổn định, cải thiện điều kiện sống. Tổng kinh phí xây dựng căn nhà hơn 150 triệu đồng. Trong đó, Hội đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 100 triệu đồng, xã Hiệp Đức vận động xã hội hóa 50 triệu đồng. Công trình này nằm trong kế hoạch của thành phố Đà Nẵng về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát còn lại trên địa bàn.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2027, Đà Nẵng phấn đấu hỗ trợ xóa toàn bộ 5.757 căn nhà tạm, nhà dột nát còn lại. Riêng năm 2026 sẽ thực hiện hơn 2.500 căn, năm 2027 thực hiện hơn 3.200 căn. Tổng kinh phí dự kiến cho chương trình trong hai năm gần 500 tỷ đồng. Trong đó ngân sách nhà nước 300 tỷ đồng, Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn huy động hợp pháp khác gần 200 tỷ đồng. Riêng năm 2026, kinh phí thực hiện là hơn 220 tỷ đồng. Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu huy động nhiều nguồn lực, phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng, để người dân hoàn cảnh khó khăn được sống trong những căn nhà an toàn, ổn định.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết: “Do địa bàn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là khu vực nông thôn, miền núi của (tỉnh Quảng Nam cũ trước đây) cho nên hiện nay nhu cầu cần xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo là việc mà Đảng bộ chính quyền nhân dân thành phố Đà Nẵng hết sức quan tâm. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được tình cảm sự quan tâm ủng hộ của mạnh thường quân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp, đồng bào người con quê hương chung tay góp sức thực hiện thắng lợi chương trình xóa nhà tạm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.