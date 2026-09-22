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Đồng bào miền núi Đà Nẵng thay đổi nếp nghĩ, cách làm giàu

Thứ Ba, 22:43, 22/09/2026
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VOV.VN - Hiện nay, nhiều hộ nghèo là đồng bào dân tộc Cơ Tu ở các xã miền núi TP Đà Nẵng đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu.

Đà Nẵng hỗ trợ vốn, cây con giống giúp nông dân phát triển sản xuất

Nhiều năm trước đây, ông BNướch Ngang, dân tộc Cơ Tu ở xã miền núi Đông Giang, TP Đà Nẵng, (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) đã chịu khó tìm tòi, học hỏi các mô hình phát triển kinh tế. Ban đầu, được chính quyền địa phương hỗ trợ giống cây trồng, ông BNướch Ngang đầu tư trồng cây sầu riêng, ba kích tím và nhiều cây ăn quả khác. Ông còn đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi hươu sao lấy nhung, định kỳ thu hoạch 2 lần mỗi năm, đào ao thả cá… Nhờ biết cách làm ăn, từ hộ khó khăn, giờ đây BNướch Ngang trở thành hộ khá giả. Những lúc rảnh rỗi, ông BNướch Ngang đến các thôn, bản, hướng dẫn, giúp bà con cùng phát triển kinh tế.

“Trong thời gian qua, Nhà nước đã quan tâm hỗ trợ các loại cây giống, con giống hiện nay đang phát triển rất tốt. Hiện nay mô hình trồng sầu riêng của tôi đang ra trái nhiều và phát triển tốt. Bản thân đi từng nhà, từng vườn để hướng dẫn bà con cách trồng và chăm sóc”, ông BNướch Ngang nói.

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Mô hình trồng sầu riêng của ông BNướch Ngang ở xã miền núi Đông Giang

Tại xã miền núi Đông Giang có nhiều hộ dân là đồng bào Cơ Tu biết cách vượt khó vươn lên. Điển hình như bà Treel Thị Hinh, mấy năm trước chỉ sống dựa vào nương rẫy, chỉ đủ ăn qua ngày. Sau khi tìm hiểu về trồng cây sầu riêng, bà Treel Thị Hinh mạnh dạn vay vốn đầu tư trồng hơn 500 cây sầu riêng. Theo bà Hinh, trồng sầu riêng nếu được mùa thu nhập hơn 200 triệu đồng; được các đơn vị kết nối tiêu thụ sản phẩm, quảng bá thương hiệu giúp nông dân yên tâm sản xuất.

“Cây sầu riêng chăm sóc tốt hiệu quả hơn làm các loại cây khác. Bà con trong thôn có nhiều người đến học tập làm theo mô hình của gia đình tôi. Tôi mong muốn chính quyền quan tâm đồng hành hỗ trợ vốn để mở rộng quy mô sản xuất”, bà Treel Thị Hinh nói.

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Ông BNướch Ngang hướng dẫn bà con phát triển kinh tế

Đồng hành với bà con trong phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất, các sở, ngành, Hội Nông dân TP Đà Nẵng đã hỗ trợ vốn vay ưu đãi, cung ứng giống cây trồng, hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt giúp đồng bào miền núi. Người dân đã tiếp cận tốt hơn với các chính sách, nguồn lực của Nhà nước để phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập.

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 Nhiều hộ dân miền núi Đà Nẵng vươn lên thoát nghèo.​​​​​​

Bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết: “Sau khi sáp nhập, TP Đà Nẵng có nhiều xã miền núi, chúng tôi làm việc với các địa phương để xây dựng những chính sách mới, nhất là trong chương trình xây dựng nông thôn mới cũng như giảm nghèo bền vững, giúp bà con giảm nghèo và có công ăn việc làm, có thêm thu nhập. Đồng thời hỗ trợ giống, phân bón các khâu kỹ thuật để làm sao mô hình đó thực sự mang lại hiệu quả”.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
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