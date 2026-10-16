Hỗ trợ người dân sau trận ngập chưa từng có tại TP.HCM

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Khánh đã tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị ngập sâu tại các khu phố Dư Khánh, Phước Hải và Khánh Lộc.

Lãnh đạo phường hỏi thăm, chia sẻ khó khăn với các gia đình bị ngập sâu. (Ảnh: Phường Tân Khánh)

Đoàn đã trao cho 65 hộ dân bị ảnh hưởng tổng số tiền hỗ trợ 100 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Lãnh đạo phường Tân Khánh mong muốn người dân tiếp tục chủ động các biện pháp an toàn, chú trọng giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh phát sinh sau ngập. Đồng thời, yêu cầu các khu phố nắm bắt tình hình, kịp thời đề xuất phương án hỗ trợ cho những trường hợp còn khó khăn.

Hỗ trợ gia đình bị ngập sâu. (Ảnh: Phường Tân Khánh)

Trước đó, VOV đã phản ánh, trận mưa lớn từ chiều tối 5/10 đến sáng 6/10 đã biến nhiều khu vực tại phường Tân Khánh thành "biển nước". Lượng mưa đo được tại trạm Tân Uyên vượt ngưỡng 50–59 mm khiến hệ thống thoát nước quá tải nghiêm trọng.

Ngập sâu tại khu vực phường Tân Khánh.

Đặc biệt, tại khu vực cầu Khánh Vân, nơi đang thi công dự án nạo vét, gia cố suối Cái, dòng nước lũ xiết đổ về, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân. Theo người dân, đây là lần đầu tiên khu vực phường Tân Khánh bị ngập sâu như vậy.