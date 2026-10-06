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Trận ngập chưa từng có, người dân không kịp trở tay

Thứ Ba, 17:39, 06/10/2026
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VOV.VN - Trận mưa dồn dập từ chiều tối ngày 5/10 đến sáng 6/10 đã biến nhiều khu phố tại phường Tân Khánh, TP.HCM (trước là TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) thành biển nước sâu. Lực lượng chức năng phải tổ chức sơ tán người dân trong đêm.

 

Không kịp tháo chạy, kê cao đồ đạc

Chiều tối 5/10 đến rạng sáng 6/10, các phường: Tân Khánh, Vĩnh Tân của TP.HCM (thuộc khu vực TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ) có mưa lớn. Lượng mưa đo được tại trạm Tân Uyên dao động từ 50 đến 59 mm, nhanh chóng khiến toàn bộ hệ thống thoát nước khu vực bị quá tải nghiêm trọng.

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Nước ngập sâu (ảnh: Ban CHQS Tân Khánh)

Chỉ trong vài giờ, khu vực xung quanh cầu Khánh Vân (đoạn qua phường Tân Khánh, TP.HCM) nơi đang thi công dự án nạo vét, gia cố suối Cái, xuất hiện dòng nước xiết.

Tuyến đường huyết mạch ĐT.747B chìm sâu trong biển nước, giao thông bị chia cắt. Hàng loạt nhà dân ở các khu phố như Tân Hóa, Hóa Nhựt, Phước Hải, Tân Lương, Dư Khánh, Vĩnh Phước và Khánh Lộc chìm trong biển nước.

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Lực lượng hỗ trợ đưa người dân ra khỏi vùng ngập (ảnh: Ban CHQS Tân Khánh)

Chưa hết bàng hoàng sau đêm trắng tháo chạy khỏi dòng nước lớn, chảy xiết, bà Nguyễn Thị Biên và bà Nguyễn Thị Liên (người dân sống lâu năm gần cầu Khánh Vân) nhớ lại:

"Ban đầu mới có mưa sơ sơ, nước dâng lên sơ thôi. Rồi sau đó, nó làm cái ào, nước dâng lên rất mạnh. Nước dâng lên ngang ngực, ướt hết. Người nào người nấy, ướt hết trơn, bỏ chạy hết luôn. Chạy ra ngoài không kịp mang bộ đồ để thay".

"Tôi ở dưới nhà nhưng thấy nước lớn quá phải leo vội lên gác nhà trọ. Sau đó có anh em tới dẫn ra ngoài. Sợ lắm, cứ nghĩ nước chỉ ngập nhẹ chứ đâu có lớn đến cỡ này!"

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Sáng 6/10, nước còn ngập sâu tại một khu trọ 

Không chỉ làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân, các cửa hàng, hộ kinh doanh cũng chịu thiệt hại nặng. Dòng nước chảy xiết, dâng cao tràn ngập toàn bộ kho bãi, làm hư hỏng hầu hết hàng hóa.

Chị Nguyễn Thị Cúc, chủ cơ sở mua bán vật tư, thiết bị xây dựng trên đường ĐT.747B xót xa nói, lần đầu bị ngập sâu vậy nên cũng không chuẩn bị trước. Lúc đó, chỉ biết đảm bảo an toàn cho người, còn hàng hóa thì chịu:

"Tôi chỉ biết sơ tán người trước tiên, xong rồi dời một số đồ đạc, giấy tờ, chứ bây giờ có biết làm sao đâu. Nước ngập đến đùi, nên hàng hóa cũng bị ngập, hư hỏng hết. Tất cả nguồn thu nhập của gia đình đều phụ thuộc vào cửa hàng này, giờ ngập thế này coi như trắng tay"

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Những cuộn tôn bị ngập, nguy cơ hư hỏng

Ngay khi nhận được tin báo khẩn cấp, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 32, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM và lãnh đạo phường Tân Khánh đã có mặt tại các điểm nóng, ngập sâu để trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó.

Xác định "bảo đảm an toàn tính mạng người dân là ưu tiên số 1", cán bộ, chiến sĩ đã lội nước, gõ cửa từng nhà để hỗ trợ người dân di dời.

Tổng cộng 31 hộ dân cùng 1 khu nhà trọ công nhân với 113 nhân khẩu tại các khu phố Hóa Nhựt, Khánh Lộc, Dư Khánh, Phước Hải đã được đưa đến nơi tránh trú an toàn.

Lực lượng chức năng cũng tổ chức chốt chặn, phân luồng giao thông 24/24h tại các điểm ngập sâu trên tuyến ĐT 747B, quyết không để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Nhà xưởng ngổn ngang bùn đất, doanh nghiệp ngóng chờ hỗ trợ

Đến khoảng 9h sáng 6/10, nước tại khu vực cầu Khánh Vân rút dần, để lại từng lớp bùn non ngổn ngang người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

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Nước ngập làm hư may móc, thiết bị 

Tuy nhiên, tại nhiều điểm, nước vẫn đọng sâu. Cũng vì vậy, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải thông báo cho công nhân tạm nghỉ để tập trung dọn dẹp, kiểm tra tình trạng hư hại của máy móc, thiết bị.

Tại xưởng sản xuất của Công ty Đại Hoàng (trên đường ĐT.747B), hàng loạt cuộn tôn và hệ thống máy cán dẹp trị giá từ hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng nằm ngâm nhiều giờ trong nước lũ, nguy cơ rỉ sét và hư hỏng rất cao.

Ông Trần Huy Bình, Quản lý sản xuất xưởng Công ty Đại Hoàng lo lắng chia sẻ: "Sáng nay công nhân tới đành phải cho về hết. Bây giờ vận hành trở lại cũng khó vì nước rút chưa hết. Giờ phải gọi thợ điện đến kiểm tra lại toàn bộ đường dây, máy móc cũng phải rà soát từng cái một xem cái nào còn dùng được. Ngập nước thế này làm sao vận hành được ngay. Chúng tôi rất mong các cơ quan chính quyền xem xét có chính sách hỗ trợ để các doanh nghiệp sớm khắc phục khó khăn."

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Ông Trần Huy Bình cho biết, nước chảy xiết đã cuốn trôi cánh cửa cổng của công ty

Đại diện UBND phường Tân Khánh cho biết, địa phương đang cử lực lượng theo dõi sát diễn biến thời tiết, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa. Chính quyền sẽ khẩn trương thống kê chi tiết thiệt hại, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục đề nghị hỗ trợ theo quy định.

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Công nhân phải di dời khỏi nhà trọ ngập sâu 

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại khu vực ngập sâu đang thi công dự án nạo vét, gia cố Suối Cái. Dự án này có chiều dài 19km. Trong khi đoạn đầu của dự án đã hoàn thành, thì đoạn cuối chảy qua phường Tân Khánh để đổ ra sông Đồng Nai lại đang thi công.

Khi mưa lớn xảy ra, toàn bộ lưu lượng nước khổng lồ từ phía thượng nguồn Suối Cái dồn dập đổ về hạ lưu, nhưng do đường thoát ra sông Đồng Nai chưa thông suốt nên nước bị dội ngược, gây ngập cục bộ.

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Dự án nạo vét, gia cố Suối Cái đang được thi công 

Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành trong năm 2026 để giải bài toán ngập cho toàn khu vực, tuy nhiên tại khu vực phường Tân Khánh, nhiều hộ dân vẫn chưa đồng ý nhận tiền bồi thường và chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Việc này cũng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ dự án, nguy cơ cao gây ngập sâu trong thời gian tới.

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Phường Tân Khánh dồn lực gỡ "nút thắt" mặt bằng dự án thoát nước suối Cái

VOV.VN - Địa bàn chiếm hơn một nửa tổng số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án nạo vét, gia cố suối Cái, phường Tân Khánh (TP.HCM) đang căng mình giải quyết vướng mắc cuối cùng. Tinh thần "kiên trì vận động, linh hoạt chính sách, tuân thủ pháp luật" được chính quyền địa phương triển khai để bàn giao mặt bằng vào tháng 10 tới.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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