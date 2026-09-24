Bộ đội, công an ở Đồng Nai căng mình hỗ trợ người dân vùng ngập

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 22 đến 24/9, hàng loạt khu vực trũng thấp tại TP. Đồng Nai như xã Bình Minh, các phường Trảng Bom, Phước Tân... (khu vực tỉnh Đồng Nai cũ) rơi vào tình trạng ngập sâu cục bộ.

Lực lượng lội nước sâu tiếp cận nhà dân

Trước tình thế cấp bách, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai và Công an TP. Đồng Nai đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng địa phương kịp thời ứng cứu trên khắp các điểm ngập sâu như: Trảng Bom, Bình Minh, Phước Tân…

Tại xã Bình Minh, tính đến sáng 24/9, mưa lớn kèm theo nước từ thượng nguồn đổ về khiến các khu dân cư tại ấp Sông Mây bị ngập sâu từ 0,5m đến hơn 1m, giao thông bị chia cắt. Đặc biệt, đường ĐT.767 qua ấp Sông Mây ngập nặng khi nước sông Thao dâng cao tràn qua mặt đường.

Thượng tá Dương Văn Nhuệ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Minh cho biết, các lực lượng đã khẩn trương tiếp cận từng hộ dân bị cô lập, hỗ trợ di tản người và toàn bộ tài sản đến nơi an toàn.

Đáng chú ý, để bảo vệ sinh kế của bà con, các chiến sĩ đã dầm mưa đắp khoảng 300m bờ ao nuôi cá, ngăn không cho thủy sản trôi theo dòng nước lũ; đồng thời hỗ trợ di chuyển hơn 100 con heo thịt của 2 gia đình bị ngập đến nơi an toàn.

Tương tự, tại phường Phước Tân, từ rạng sáng 24/9, nước sông Buông tiếp tục dâng cao, gây ngập hàng chục hộ dân tại khu phố Hương Phước. Hầm chui dân sinh dưới cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị ngập sâu, giao thông cô lập hoàn toàn.

Tại phường Trảng Bom và các khu vực đường Quốc lộ 13 (khu phố Thanh Thủy), đường Hồ Tùng Mậu (khu phố Phú Thịnh) cũng rơi vào tình trạng ngập sâu.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng lập chốt cảnh báo, phân luồng giao thông, vớt rác khơi thông dòng chảy; đồng thời hỗ trợ người dân vùng ngập di chuyển đến nơi an toàn.

Đến chiều 24/9, các lực lượng chức năng vẫn duy trì 100% quân số túc trực, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ.

Theo dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai, từ ngày 23 đến 25/9, nhiều khu vực trên địa bàn có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80 - 140mm, có nơi trên 140mm (tập trung vào chiều và đêm).

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, kênh, rạch cần chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết, đề phòng lũ quét, sạt lở đất và chủ động di dời đến nơi an toàn khi có yêu cầu của lực lượng chức năng.

Hình ảnh bộ đội, công an giúp người dân vùng lũ:

Lực lượng tiếp cận nhà dân

Người dân được đưa ra khỏi vùng ngập

Chuyển đồ đạc có giá trị lên chỗ cao

Đưa người dân đến nơi an toàn

Đưa người dân ra khỏi vùng ngập

Di chuyển đàn heo của người dân ở xã Bình Minh đến nơi an toàn

Vận chuyển hàng hóa của người dân đến vùng khô