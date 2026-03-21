Hỏa hoạn nghiêm trọng ở Gia Lai khiến 2 cháu nhỏ tử vong

Thứ Bảy, 21:01, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 21/3, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai, khiến 2 cháu nhỏ tử vong thương tâm.

Cụ thể, vào lúc 14h50' cùng ngày, người dân thôn 5, xã Chư Sê, Gia Lai phát hiện vụ cháy tại số nhà 110, đường 17/3 (Quốc lộ 25) của bà Mai Thị Nghi (sinh năm 1961), nên đã báo tin tới Công an xã Chư Sê.

Lực lượng Công an xã Chư Sê đã nhanh chóng triển khai cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.  Hơn 15 giờ, lực lượng chức năng cứu được bà Nghi và 1 cháu nhỏ ra khỏi nhà an toàn, đồng thời đưa 2 người đang mắc kẹt trong đám cháy đi cấp cứu.

Một góc hiện trường vụ cháy

Tuy nhiên, hai nạn nhân là cháu Phan Mai Phương Linh (sinh năm 2021) và Phan Mai Phương Trinh (sinh năm 2019), đều là cháu nội của bà Mai Thị Nghi và cùng trú tại thôn 5, xã Chư Sê đã tử vong tại cơ sở y tế lúc 15h30'.

Đến 16h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân tử vong bước đầu được nghi vấn là do ngạt khói độc từ trần nhựa bị cháy.

Gia đình bà Nghi có hoàn cảnh khó khăn, con trai và con dâu đi làm xa. Bà Nghi ở nhà nuôi 3 cháu nội.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tích cực tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

 

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Tin liên quan

Kịp thời khống chế vụ cháy rừng tại xã A Lưới 1, thành phố Huế

VOV.VN - Vào tối ngày 19/3, một vụ cháy rừng đã xảy ra tại khu vực đường vào đập thủy điện A Lin B1, thuộc thôn A Neeng Lê Triêng 1, xã A Lưới 1, thành phố Huế.

Điều tra nguyên nhân 2 vụ cháy trong ngày ở Đồng Nai

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang điều tra 2 vụ cháy xảy ra trong ngày tại 2 phường Hố Nai và Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Hiện trường vụ cháy điểm kinh doanh đồ phế liệu mùng 3 Tết ở Phù Khê, Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 19/2 (mùng 3 Tết), đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại điểm tập kết thu mua đồ nhựa, dây điện và phế liệu ở khu Phú Điền, phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh, dù không có thiệt hại về người, nhưng vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại lớn về tài sản.

