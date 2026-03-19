Liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy trong đêm 19/3 ở Hà Nội

Thứ Năm, 23:05, 19/03/2026
VOV.VN - Tối 19/3, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra liên tiếp hai vụ cháy tại quán hát và một điểm tập kết rác, rất may không ghi nhận thiệt hại về người.

Vào khoảng 20h40 ngày 19/3, một vụ cháy bất ngờ bùng phát tại quán “hát cho nhau nghe” ở số 70 phố Định Công Hạ (phường Định Công). Theo thông tin ban đầu từ người dân, ngọn lửa bùng lên nhanh chóng và lan rộng, bao trùm khu vực quán.

Khói lửa bốc cháy dữ dội tại quán hát tại Định Công Hạ

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã tích cực tham gia chữa cháy ban đầu, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy - Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 (phân đội Linh Đàm) cùng Đội khu vực số 13 nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Hiện trường xảy ra vụ cháy ở Định Công Hạ

Sau khoảng 15 phút có mặt, đến hơn 21h, lực lượng chức năng đã phối hợp khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Thông tin sơ bộ cho thấy diện tích cháy khoảng 20m2, không có thiệt hại về người.

Vụ cháy tại quán hát tạo thành cột khói cao hàng chục mét

Cũng vào khoảng 21h cùng ngày 19/3, một vụ cháy khác xảy ra tại điểm tập kết rác trên phố Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa). Đám cháy đã được lực lượng tại chỗ kịp thời khống chế trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến nơi, ngăn chặn nguy cơ cháy lan và bùng phát thành đám cháy lớn.

Hiện trường xảy ra tại điểm tập kết rác trên phố Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa).

Hiện nguyên nhân của cả hai vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cháy nhà lúc rạng sáng ở Vĩnh Long, 2 trẻ nhỏ tử vong thương tâm

VOV.VN - Vụ hỏa hoạn xảy ra bất ngờ vào sáng sớm 16/3 tại xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long khiến căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, 2 trẻ em trong gia đình tử vong. Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: cháy Hà Nội cháy quán hát Định Công Hạ cháy quán karaoke hỏa hoạn tối 19-3 Công an Hà Nội chữa cháy cứu nạn cháy Hoàng Cầu cháy điểm rác tin nóng Hà Nội
Cháy căn hộ tầng 9 chung cư Ecohome 1, kịp thời cứu 1 cụ già 90 tuổi
Cháy căn hộ tầng 9 chung cư Ecohome 1, kịp thời cứu 1 cụ già 90 tuổi

VOV.VN - Rạng sáng 16/3, một vụ cháy đã xảy ra tại căn hộ trên tầng 9, tòa E4, chung cư Ecohome 1 (phường Đông Ngạc, Hà Nội), khiến cư dân trong tòa nhà hoảng hốt.

Cháy căn hộ tầng 9 chung cư Ecohome 1, kịp thời cứu 1 cụ già 90 tuổi

Cháy căn hộ tầng 9 chung cư Ecohome 1, kịp thời cứu 1 cụ già 90 tuổi

VOV.VN - Rạng sáng 16/3, một vụ cháy đã xảy ra tại căn hộ trên tầng 9, tòa E4, chung cư Ecohome 1 (phường Đông Ngạc, Hà Nội), khiến cư dân trong tòa nhà hoảng hốt.

Kịp thời khống chế đám cháy rừng tại sườn núi ở Sóc Sơn, Hà Nội
Kịp thời khống chế đám cháy rừng tại sườn núi ở Sóc Sơn, Hà Nội

VOV.VN - Trong điều kiện trời tối, thời tiết hanh khô, gió mạnh, một vụ cháy rừng bất ngờ xảy ra ở khu vực Núi Ven, xã Sóc Sơn (TP Hà Nội) đe dọa lan rộng xuống khu dân cư. Lực lượng đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp các đơn vị liên quan khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy sau hơn một giờ nỗ lực.

Kịp thời khống chế đám cháy rừng tại sườn núi ở Sóc Sơn, Hà Nội

Kịp thời khống chế đám cháy rừng tại sườn núi ở Sóc Sơn, Hà Nội

VOV.VN - Trong điều kiện trời tối, thời tiết hanh khô, gió mạnh, một vụ cháy rừng bất ngờ xảy ra ở khu vực Núi Ven, xã Sóc Sơn (TP Hà Nội) đe dọa lan rộng xuống khu dân cư. Lực lượng đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp các đơn vị liên quan khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy sau hơn một giờ nỗ lực.

Cháy căn hộ tại chung cư Lexington, ở TP.HCM không có thương vong
Cháy căn hộ tại chung cư Lexington, ở TP.HCM không có thương vong

VOV.VN - Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 7 chung cư Lexington, TP.HCM khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy bằng thang bộ. Lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy sau 30 phút. Vụ việc không gây thương vong về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản.

Cháy căn hộ tại chung cư Lexington, ở TP.HCM không có thương vong

Cháy căn hộ tại chung cư Lexington, ở TP.HCM không có thương vong

VOV.VN - Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 7 chung cư Lexington, TP.HCM khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy bằng thang bộ. Lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy sau 30 phút. Vụ việc không gây thương vong về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản.

