Liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy trong đêm 19/3 ở Hà Nội

Vào khoảng 20h40 ngày 19/3, một vụ cháy bất ngờ bùng phát tại quán “hát cho nhau nghe” ở số 70 phố Định Công Hạ (phường Định Công). Theo thông tin ban đầu từ người dân, ngọn lửa bùng lên nhanh chóng và lan rộng, bao trùm khu vực quán.

Khói lửa bốc cháy dữ dội tại quán hát tại Định Công Hạ

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã tích cực tham gia chữa cháy ban đầu, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy - Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 (phân đội Linh Đàm) cùng Đội khu vực số 13 nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Hiện trường xảy ra vụ cháy ở Định Công Hạ

Sau khoảng 15 phút có mặt, đến hơn 21h, lực lượng chức năng đã phối hợp khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Thông tin sơ bộ cho thấy diện tích cháy khoảng 20m2, không có thiệt hại về người.

Vụ cháy tại quán hát tạo thành cột khói cao hàng chục mét

Cũng vào khoảng 21h cùng ngày 19/3, một vụ cháy khác xảy ra tại điểm tập kết rác trên phố Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa). Đám cháy đã được lực lượng tại chỗ kịp thời khống chế trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến nơi, ngăn chặn nguy cơ cháy lan và bùng phát thành đám cháy lớn.

Hiện trường xảy ra tại điểm tập kết rác trên phố Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa).

Hiện nguyên nhân của cả hai vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.