  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hoàn thành khảo sát gần 5.000 trường học sinh lớp 5,9,11 trên toàn quốc

Chủ Nhật, 18:06, 03/05/2026
VOV.VN - Khảo sát đánh giá kết quả học tập học sinh lớp 5, 9, 11 giai đoạn 2024-2027 đã hoàn tất tại 34 tỉnh, thành với gần 5.000 cơ sở giáo dục tham gia.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã hoàn thành khảo sát chính thức Chương trình đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 11 giai đoạn 2024-2027.

Khảo sát được triển khai từ ngày 15 đến 29/4 tại 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, với sự tham gia của 4.952 cơ sở giáo dục trên toàn quốc.

Khảo sát cung cấp dữ liệu khách quan, phục vụ nâng cao chất lượng giáo dục (Ảnh minh họa)

Theo đó, học sinh lớp 5 tham gia khảo sát các môn Toán và Tiếng Việt; học sinh lớp 9 và lớp 11 tham gia các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Cùng với bài khảo sát, hiệu trưởng, giáo viên, phụ huynh và học sinh cũng trả lời phiếu hỏi nhằm cung cấp thêm dữ liệu phục vụ phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

Mẫu khảo sát được xây dựng bảo đảm tính đại diện quốc gia, phản ánh đặc điểm giữa các vùng miền, khu vực; đáp ứng yêu cầu về độ tin cậy thống kê theo chuẩn mực đánh giá diện rộng.

Cụ thể, với lớp 5 có 66.300 học sinh tại 2.210 trường; lớp 9 có 55.760 học sinh tại 1.394 trường; lớp 11 có 54.000 học sinh tại 1.350 trường.

Kết quả, toàn bộ 4.952/4.952 cơ sở giáo dục đã hoàn thành khảo sát theo kế hoạch. Trong đó, có 2.208 trường tiểu học với 65.542 học sinh tham gia (đạt 98,9%); 1.394 trường THCS với 54.465 học sinh (97,7%); 1.350 trường THPT với 53.709 học sinh (99,4%). Tỷ lệ tham gia của hiệu trưởng, giáo viên và phụ huynh đạt mức cao.

Để triển khai khảo sát, Bộ GD&ĐT đã ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức tập huấn tại ba miền và chỉ đạo các địa phương thực hiện đồng bộ. Công tác tổ chức được thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”, đồng thời hạ tầng công nghệ thông tin được chuẩn bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, an ninh và bảo mật.

Chương trình khảo sát nhằm cung cấp thông tin khách quan, tin cậy về kết quả học tập của học sinh phổ thông, làm cơ sở đề xuất các giải pháp, chính sách trong đổi mới dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành khảo sát, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục thu nhận hồ sơ, kiểm tra và chuẩn hóa dữ liệu, chấm bài, nhập dữ liệu và xây dựng Báo cáo quốc gia về kết quả học tập của học sinh.

Thu Hằng/VOV.VN
Hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026
VOV.VN - Tính đến sáng 28/4, đã có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Đáng chú ý, tỷ lệ đăng ký trực tuyến đạt tới 98,71%, cho thấy chuyển đổi số trong tổ chức kỳ thi ngày càng rõ nét. Thí sinh vẫn có thể điều chỉnh thông tin đến 17h ngày 5/5.

Từ năm 2027 thi tốt nghiệp trên máy: Lộ trình đã có, nhưng hạ tầng có theo kịp?
VOV.VN - Đưa kỳ thi tốt nghiệp THPT lên máy tính được xem là bước đi tất yếu trong lộ trình chuyển đổi số. Dự kiến khoảng 100.000 thí sinh sẽ thử nghiệm vào năm 2026, trước khi triển khai từ 2027. Tuy nhiên, với quy mô hơn 1 triệu thí sinh, bài toán hạ tầng, kỹ thuật và đảm bảo công bằng vẫn là thách thức lớn

