Thi tốt nghiệp THPT 2026: Những thay đổi quan trọng, thí sinh không thể bỏ qua

Chủ Nhật, 17:20, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giữ nguyên cấu trúc đề thi nhưng kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 có 6 thay đổi đáng chú ý từ lịch thi, giấy tờ đến quy chế phúc khảo và điều kiện xét tuyển đại học, tác động trực tiếp đến thí sinh.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/6, với khoảng một triệu thí sinh tham gia.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, về cơ bản kỳ thi năm nay giữ ổn định như năm 2025. Định dạng, cấu trúc đề thi và đề minh họa đã công bố từ trước tiếp tục được áp dụng, tỷ lệ câu hỏi và mức độ phân hóa không thay đổi.

Tuy nhiên, năm 2026 ghi nhận 6 điều chỉnh đáng chú ý, chủ yếu ở khâu tổ chức và quản lý. Trước hết, lịch thi được đẩy sớm hơn khoảng nửa tháng so với thông lệ, dự kiến vào ngày 11-12/6.

Từ năm 2026, thí sinh phải đạt tối thiểu 15 điểm (tổng 3 môn) mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển.

Về cấu trúc, thí sinh thi 4 môn theo mô hình 2+2, gồm Toán và Ngữ văn là hai môn bắt buộc, cùng hai môn tự chọn trong số các môn đã học.

Một thay đổi đáng chú ý là Bộ GD&ĐT không công bố đề thi minh họa trong năm 2026, do các yếu tố kỹ thuật của đề thi được giữ ổn định như năm trước.

Ở khâu thủ tục, mẫu đăng ký và giấy tờ dự thi có điều chỉnh khi tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành một loại giấy dự thi. Đồng thời, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời được tích hợp vào giấy chứng nhận kết quả thi. Bộ cũng lưu ý việc thay đổi mã tỉnh, thành để phù hợp với mô hình quản lý mới.

Quy chế phúc khảo được siết chặt hơn khi rút ngắn thời gian nhận đơn, nhằm sớm công bố kết quả. Trong vòng 15 ngày kể từ khi hết hạn nhận đơn, hội đồng thi phải hoàn tất và thông báo kết quả phúc khảo. Đáng chú ý, mọi bài thi có thay đổi điểm đều phải được đối thoại giữa giám khảo chấm lần đầu và chấm lại.

Đáng chú ý, khâu tuyển sinh đại học, từ năm 2026, thí sinh phải đạt tối thiểu 15 điểm (tổng 3 môn) mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển.

Thu Hằng/VOV.VN
VOV.VN - Năm 2026, một số trường áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp, đòi hỏi thí sinh phải có chiến lược học tập và lựa chọn nguyện vọng phù hợp. Thông tin được đưa ra tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2026 tại Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) ngày 8/3.

VOV.VN - Năm 2026, nhiều Đại học mở thêm ngành mới, đáp ứng với nhu cầu của thị trường, gắn với khoa học và công nghệ, trí tuệ nhân tạo, đô thị thông minh.

