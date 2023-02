Hoạt động đăng kiểm tại tỉnh Bắc Kạn tê liệt

Làm nghề lái xe dịch vụ, anh Nông Văn Sương (phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn) không khỏi lo lắng khi phương tiện sắp đến hạn đăng kiểm nhưng Trung tâm đăng kiểm duy nhất tại Bắc Kạn không biết khi nào mở cửa hoạt động trở lại.

Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới tỉnh Bắc Kạn đóng cửa sau khi cơ quan chức năng khởi tố, tạm giam Giám đốc, Phó Giám đốc và nhiều đăng kiểm viên

“Không đăng kiểm được thì cánh lái taxi chúng tôi sẽ rất ảnh hưởng đến công việc, xe tôi sắp hết đăng kiểm rồi, bây giờ đăng kiểm lại rất khó. Nếu có đi các tỉnh khác gần Bắc Kạn thì chắc phải đi sớm cả vài ngày để chuẩn bị”, anh Nông Văn Sương cho hay.

Cũng có xe ô tô sắp đến kỳ đăng kiểm, anh Vy Văn Tuấn (huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) cùng chung tâm trạng: “Tôi dự định sẽ mang xe lên Cao Bằng hay về tỉnh Thái Nguyên để đăng kiểm. Tôi mong tỉnh sớm có giải pháp để đăng kiểm ở Bắc Kạn chứ mang xe đi tỉnh khác cũng rất mất thời gian vì theo tôi biết thì hình như là ở đâu cũng phải xếp hàng chờ đợi. Như vậy rất bất cập, tốn kém và mất thời gian của chúng tôi”.

Ông Đặng Quang Hùng, Phó Giám đốc Sở GTVT Bắc Kạn cho biết, Trung tâm đăng kiểm Bắc Kạn được quản lý bởi doanh nghiệp 100% vốn tư nhân, hoạt động theo luật doanh nghiệp. Sở đã tham mưu UBND tỉnh đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam hỗ trợ để khôi phục lại hoạt động trong thời gian sớm nhất. Khó khăn hiện nay là trung tâm đã không còn đủ cán bộ, nhân viên đăng kiểm theo quy định.

"Hiện tại rất khó khăn để đáp ứng công tác đăng kiểm tại Bắc Kạn, Ban Giám đốc sở đã họp, giao cho Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái tham mưu xử lý. Trước hết là báo cáo UBND tỉnh và tham mưu UBND tỉnh đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam hỗ trợ cho tỉnh. Vì Bắc Kạn chỉ có một trung tâm đăng kiểm thôi, hiện khó nhất là về đăng kiểm viên, nên để hoạt động trở lại cần có sự hỗ trợ của Cục đăng kiểm Việt Nam thì mới giải quyết được vấn đề này”, ông Đặng Quang Hùng cho hay.

Như tin đã đưa, ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc, Phó Giám đốc cùng 3 đăng kiểm viên của Công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn và Trung tâm này cũng tạm ngưng hoạt động. Trước đó, trung bình mỗi tháng đơn vị này thực hiện đăng kiểm gần 1.700 phương tiện cơ giới các loại.

Hiện phương án đang được Sở GTVT Bắc Kạn đề xuất là đề nghị Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm Việt Nam điều động bổ sung nhân lực do Công ty Cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn quản lý đang làm việc tại các chi nhánh trực thuộc ở các tỉnh như Thái Nguyên, Tuyên Quang và nhân lực do Cục Đăng kiểm Việt Nam quản lý từ các cơ quan, đơn vị ở tỉnh khác sang hỗ trợ. Dù vậy, Sở GTVT Bắc Kạn cũng chưa thể khẳng định thời điểm nào Trung tâm đăng kiểm tại Bắc Kạn có thể hoạt động trở lại. Do đó, các loại ô tô, xe, máy công trình chuyên dùng đến thời hạn đăng kiểm sẽ buộc phải đưa đi kiểm định ở các tỉnh lân cận./.