Công an TP.HCM đã khởi tố 128 bị can vi phạm liên quan đăng kiểm

Ngày 17/2, Thượng tá Trần Thị Kim Lý, Phó Chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về hành vi "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh.

Buổi họp của Công an TP.HCM cung cấp thông tin liên quan các sai phạm của trung tâm đăng kiểmk diễn ra sáng 17/2 (Ảnh: Hoàng Minh)

Theo thông tin ban đầu, ngày 5/2, Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp nhận tố giác đối với các sai phạm tại Chi cục Đăng kiểm số 6 (địa chỉ 130 Lý Trọng, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM) và Chi cục Đăng kiểm số 9 (địa chỉ 102 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đến ngày 16/2, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 bị can.

Các đối tượng: Thái Việt Anh, Bùi Long Khương, Phạm Mạnh Hùng, Dương Xuân Chế bị khởi tố tội đưa hối lộ.

Các đối tượng bị khởi tố về tội nhận hối lộ là Giám đốc Chi cục Đăng kiểm số 9 Hoàng Văn Duy; các đăng kiểm viên: Lê Hải Hòa, Vũ Phương Huy, Nguyễn Văn Hiển (Chi cục Đăng kiểm số 9); Phạm Việt Dũng, Phạm Tiến Bình, Phạm Văn Dương, Nguyễn Văn Duẩn, Mai Ngọc Cường, Nguyễn Văn Đồng (Chi cục Đăng kiểm số 6). Các quyết định đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.

Đến nay, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 128 bị can để điều tra về các hành vi sai phạm, tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông, trong đó có 114 bị can sai phạm trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới đường bộ./.