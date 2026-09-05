Học sinh nơi đặc khu Phú Quý nô nức tựu trường

Lễ khai giảng năm học mới 2026- 2027 tổ chức tại 6 trường học ở Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng diễn ra thuận lợi nhờ công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo và thời tiết đẹp. Năm học này toàn đặc khu có tổng cộng gần 7.400 học sinh. Tại Trường THPT Ngô Quyền, ngôi trường cấp 3 duy nhất của đặc khu, 934 học sinh và 61 thầy cô giáo, người lao động đã cùng tham gia lễ khai giảng năm học mới ngắn gọn với nhiều ý nghĩa.

Lễ khai giảng năm học mới được các trường học ở Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng tổ chức ngắn gọn, vui tươi và ý nghĩa.

"Với một học sinh ở ngoài đặc khu, em cần phải quyết tâm hơn. Em muốn năm học lớp 12 này có thật nhiều thành tích tốt. Cháu rất yêu thích hòn đảo và rất muốn sinh sống làm việc ở nơi này", em Trần Thị Thuý Nguyệt, học sinh lớp 12A1 nói.

Cô Phạm Thị Loan, giáo viên Ngữ Văn, trường THPT Ngô Quyền, gắn bó gần 20 năm với sự nghiệp “trồng người” nơi đảo xa Phú Quý chia sẻ: “Bước vào năm học mới tôi có nhiều điều rất cảm xúc như ngày đầu tiên mình được ra trường và tôi giảng dạy. Năm học mới này có nhiều điều mong ước gửi đến học sinh của mình. Mong rằng ở vùng hải đảo xa xôi này các em sẽ ngày càng cố gắng hơn nữa để mà tìm hiểu tri thức để có thể đạt được những điều mà mình mong ước”.

Học sinh trường THPT Ngô Quyền, Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng dự lễ khai giảng năm học mới.

Trước thềm năm học mới 2026- 2027, đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành việc sắp xếp cơ sở giáo dục theo hướng gọn về đầu mối và phù hợp với đặc điểm phân bố dân cư, địa hình của đảo. Hiện toàn đặc khu có 3 trường Mầm non, một trường THPT, 1 trường Tiểu học và 1 trường THCS.

Sự nghiệp giáo dục nơi đảo xa Phú Quý luôn được chính quyền địa phương quan tâm ưu tiên hàng đầu.

Ông Đỗ Minh Chức, Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng cho biết, chính quyền đặc khu luôn ưu tiên dành sự quan tâm đối với sự nghiệp giáo dục của đảo: “Chúng tôi luôn đặt giáo dục lên hàng đầu đặc biệt là công tác đầu tư, sửa chữa cơ sở hạ tầng; công tác đào tạo đội ngũ giáo viên chuẩn theo quy định. Trong năm học mới chúng tôi quan tâm chỉ đạo các trường rà soát những trường hợp con em học sinh hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ trao các suất học bổng đảm bảo là tất cả các em học sinh đều được đến trường”, ông Đỗ Minh Chức khẳng định.