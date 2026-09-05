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Học sinh vùng biên Lâm Đồng háo hức dự khai giảng tại trường mới

Thứ Bảy, 09:56, 05/09/2026
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VOV.VN - Cùng với học sinh cả nước, sáng 5/9, gần 900 học sinh Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Thuận An, tỉnh Lâm Đồng chính thức bước vào năm học mới tại ngôi trường vừa được khánh thành, đưa vào sử dụng.

Ngay từ sáng sớm, hơn 870 học sinh xã biên giới Thuận An đã có mặt tại trường dự lễ khai giảng. Dù có mưa nhỏ, không khí ngày khai trường vẫn rộn ràng. Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm lễ khai giảng diễn ra an toàn, thuận lợi.

Đây là năm học đầu tiên học sinh được học tập, sinh hoạt tại ngôi trường nội trú mới với cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại. Trường có thư viện, phòng máy vi tính, bể bơi, sân bóng đá và các khu vực phục vụ sinh hoạt nội trú. Em H’Xúy, dân tộc M’Nông, học sinh lớp 7, ở bon Bu Đắk, phấn khởi khi được học trong môi trường mới.

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Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu khánh thành Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận An, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng.

“Hôm nay em rất vui, phấn khởi và háo hức khi tham dự lễ khai giảng năm học mới. Em sẽ được học tập, ăn ở tại ngôi trường khang trang, hiện đại với thư viện nhiều đầu sách, có phòng máy vi tính, bể bơi và sân bóng đá. Đây là môi trường học tập lý tưởng cho học sinh vùng biên giới Lâm Đồng chúng em. Em có ước mơ trở thành giáo viên và sẽ phấn đấu học tập thất tốt để đạt được ước mơ", em H'Xúy nói. 

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Học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở biên giới tỉnh Lâm Đồng đến trường dự khai giảng.

Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh đặc biệt quan tâm đầu tư cho giáo dục, nhất là tại khu vực biên giới. Trong khoảng 10 tháng, địa phương đã khẩn trương xây dựng, hoàn thành hai trường nội trú tại xã Quảng Trực và Thuận An, phục vụ hơn 1.700 học sinh vùng biên.

Theo ông Hồ Văn Mười, việc đưa các trường nội trú vào sử dụng không chỉ tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng khó khăn mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, dân trí và tạo nền tảng phát triển lâu dài cho khu vực biên giới.

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Khoảng 390 học sinh dân tộc thiểu số và đối tượng ưu tiên khác sẽ ở nội trú tại trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị ngành giáo dục, chính quyền các địa phương và các nhà trường tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên và nhân viên; tổ chức tốt công tác nội trú, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an ninh trường học và phòng, chống tai nạn.

“Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, giàu tình yêu thương; tổ chức tốt công tác nội trú; đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn cho học sinh, phòng cháy, chữa cháy, an ninh trường học và phòng, chống tai nạn. Các em học sinh hãy trân trọng ngôi trường của mình, yêu thương thầy cô, đoàn kết với bạn bè và cố gắng, phấn đấu học tập thật tốt", ông Hồ Văn Mười nói. 

Tuấn Long/VOV - Tây Nguyên
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