Học sinh nội trú vùng biên Đà Nẵng được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng

Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng cụ thể hóa Nghị quyết số 99/2026 của HĐND TP Đà Nẵng về chính sách hỗ trợ cho học sinh, người lao động trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thành phố Đà Nẵng hỗ trợ tiền ăn cho học sinh nội trú tại xã biên giới đất liền với mức 1 triệu đồng/tháng

Ngoài các chính sách theo quy định hiện hành của Trung ương, thành phố Đà Nẵng bổ sung các chính sách và nâng mức hỗ trợ cho học sinh, người lao động và cơ sở giáo dục là trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền. Theo đó, mỗi học sinh ở nội trú được hỗ trợ thêm tiền ăn, mỗi tháng 1 triệu đồng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học. Mỗi học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ thêm tiền ăn mỗi tháng là 400 nghìn đồng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học. Học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số có học tiếng Việt trước khi vào học chương trình lớp 1 được hỗ trợ thêm 1 tháng tiền ăn.

Mỗi cấp học, học sinh bán trú buổi trưa được cấp một lần bằng hiện vật, gồm: chăn, màn và các đồ dùng cá nhân khác với mức hơn 2 triệu đồng/học sinh. Mỗi học sinh nội trú được cấp hỗ trợ tiền tàu xe 02 lần vào dịp Tết nguyên đán và dịp nghỉ hè (cả lượt đi và lượt về) theo định mức 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách từ trường đến nơi cư trú của học sinh và giá xăng tại thời điểm học sinh đi và về.

Trường mới Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Avương, Đà Nẵng chuẩn bị cho năm học mới

Học sinh đạt danh hiệu “Học sinh xuất sắc” được hưởng 800 nghìn đồng; học sinh đạt danh hiệu “Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện” đối với cấp tiểu học và “Học sinh Giỏi” đối với cấp trung học cơ sở được hưởng 600 nghìn đồng. Mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ thêm để mua đồ dùng cá nhân khác ngoài quy định là 500 nghìn đồng/năm học. Học sinh nội trú lớp 1 khi được tuyển sinh vào học tại trường được hỗ trợ ban đầu 1 triệu đồng/tháng và được hưởng 4 tháng của học kỳ 1.