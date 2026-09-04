English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Học sinh nội trú vùng biên Đà Nẵng được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng

Thứ Sáu, 16:26, 04/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND TP Đà Nẵng vừa quyết định về chính sách hỗ trợ cho học sinh, người lao động trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Học sinh ở nội trú khu vực biên giới đất liền được hỗ trợ tiền ăn 1 triệu đồng/tháng và sách vở, đồ dùng sinh hoạt

Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng cụ thể hóa Nghị quyết số 99/2026 của HĐND TP Đà Nẵng về chính sách hỗ trợ cho học sinh, người lao động trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

hoc sinh noi tru vung bien Da nang duoc ho tro 1 trieu dong thang hinh anh 1
Thành phố Đà Nẵng hỗ trợ tiền ăn cho học sinh nội trú tại xã biên giới đất liền với mức 1 triệu đồng/tháng

Ngoài các chính sách theo quy định hiện hành của Trung ương, thành phố Đà Nẵng bổ sung các chính sách và nâng mức hỗ trợ cho học sinh, người lao động và cơ sở giáo dục là trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền. Theo đó, mỗi học sinh ở nội trú được hỗ trợ thêm tiền ăn, mỗi tháng 1 triệu đồng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học. Mỗi học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ thêm tiền ăn mỗi tháng là 400 nghìn đồng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học. Học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số có học tiếng Việt trước khi vào học chương trình lớp 1 được hỗ trợ thêm 1 tháng tiền ăn.

Mỗi cấp học, học sinh bán trú buổi trưa được cấp một lần bằng hiện vật, gồm: chăn, màn và các đồ dùng cá nhân khác với mức hơn 2 triệu đồng/học sinh. Mỗi học sinh nội trú được cấp hỗ trợ tiền tàu xe 02 lần vào dịp Tết nguyên đán và dịp nghỉ hè (cả lượt đi và lượt về) theo định mức 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách từ trường đến nơi cư trú của học sinh và giá xăng tại thời điểm học sinh đi và về.

hoc sinh noi tru vung bien Da nang duoc ho tro 1 trieu dong thang hinh anh 2
Trường mới Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Avương, Đà Nẵng chuẩn bị cho năm học mới

Học sinh đạt danh hiệu “Học sinh xuất sắc” được hưởng 800 nghìn đồng; học sinh đạt danh hiệu “Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện” đối với cấp tiểu học và “Học sinh Giỏi” đối với cấp trung học cơ sở được hưởng 600 nghìn đồng. Mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ thêm để mua đồ dùng cá nhân khác ngoài quy định là 500 nghìn đồng/năm học. Học sinh nội trú lớp 1 khi được tuyển sinh vào học tại trường được hỗ trợ ban đầu 1 triệu đồng/tháng và được hưởng 4 tháng của học kỳ 1.

 

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng định hướng phương án bố trí nhân sự khi sắp xếp cơ sở giáo dục
Đà Nẵng định hướng phương án bố trí nhân sự khi sắp xếp cơ sở giáo dục

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng ban hành văn bản định hướng xây dựng phương án bố trí nhân sự khi sắp xếp các cơ sở giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường.

Đà Nẵng định hướng phương án bố trí nhân sự khi sắp xếp cơ sở giáo dục

Đà Nẵng định hướng phương án bố trí nhân sự khi sắp xếp cơ sở giáo dục

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng ban hành văn bản định hướng xây dựng phương án bố trí nhân sự khi sắp xếp các cơ sở giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường.

Thần tốc cải tạo trụ sở dôi dư thành điểm trường, kịp khai giảng năm học mới
Thần tốc cải tạo trụ sở dôi dư thành điểm trường, kịp khai giảng năm học mới

VOV.VN - Trước thềm khai giảng năm học mới, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cũ) đã kịp hoàn thành cải tạo trụ sở dôi dư thành điểm trường học mới. Hàng trăm học sinh chính thức đến tựu trường, gặp gỡ thầy cô, bạn bè và sinh hoạt tập thể để chuẩn bị cho năm học mới.

Thần tốc cải tạo trụ sở dôi dư thành điểm trường, kịp khai giảng năm học mới

Thần tốc cải tạo trụ sở dôi dư thành điểm trường, kịp khai giảng năm học mới

VOV.VN - Trước thềm khai giảng năm học mới, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cũ) đã kịp hoàn thành cải tạo trụ sở dôi dư thành điểm trường học mới. Hàng trăm học sinh chính thức đến tựu trường, gặp gỡ thầy cô, bạn bè và sinh hoạt tập thể để chuẩn bị cho năm học mới.

Thủ tướng: Năm học mới, đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất
Thủ tướng: Năm học mới, đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất

VOV.VN - Tại Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, Thủ tướng Lê Minh Hưng đặc biệt nhấn mạnh: Năm học mới 2026 - 2027 đặt ra yêu cầu rất cao là phải tạo đột phá và thay đổi thực chất trong giáo dục và đào tạo.

Thủ tướng: Năm học mới, đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất

Thủ tướng: Năm học mới, đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất

VOV.VN - Tại Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, Thủ tướng Lê Minh Hưng đặc biệt nhấn mạnh: Năm học mới 2026 - 2027 đặt ra yêu cầu rất cao là phải tạo đột phá và thay đổi thực chất trong giáo dục và đào tạo.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục