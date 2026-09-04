Thứ Sáu, 11:11, 04/09/2026

Thủ tướng: Năm học mới, đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất

VOV.VN - Tại Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, Thủ tướng Lê Minh Hưng đặc biệt nhấn mạnh: Năm học mới 2026 - 2027 đặt ra yêu cầu rất cao là phải tạo đột phá và thay đổi thực chất trong giáo dục và đào tạo.