Thủ tướng: Năm học mới, đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất

VOV.VN - Tại Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, Thủ tướng Lê Minh Hưng đặc biệt nhấn mạnh: Năm học mới 2026 - 2027 đặt ra yêu cầu rất cao là phải tạo đột phá và thay đổi thực chất trong giáo dục và đào tạo.
VOV.VN - Xuất bản phẩm xuyên tạc phản động có tác hại nhiều chiều, tác động đến cá nhân, cộng đồng, môi trường văn hóa và an ninh tư tưởng của quốc gia.
VOV.VN - Sáng nay (4/9), Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành Ban Tuyên giáo Thành ủy.
Sức nặng của nêu gương chính là thái độ tận tụy vì lợi ích chung, sự công bằng trong thực thi công vụ, nhất quán lời nói với hành động.