Thần tốc cải tạo trụ sở dôi dư thành điểm trường, kịp khai giảng năm học mới

Điểm trường Trường THCS Phan Đình Phùng, phường Nam Đông Hà vừa được cải tạo từ trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cũ.

Trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cũ được cải tạo thành điểm trường THCS Phan Đình Phùng

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, hợp nhất tỉnh và sắp xếp lại bộ máy, địa phương đối mặt với một "“bài toán kép” là xử lý trụ sở công dôi dư rơi vào cảnh đóng cửa, tiềm ẩn nguy cơ hoang hóa, lãng phí và áp lực quá tải trường lớp.

Cơ sở vật chất tại điểm trường mới đáp ứng yêu cầu dạy và học

UBND phường Nam Đông Hà đã đề xuất UBND tỉnh Quảng Trị tiếp nhận nguyên trạng cơ sở nhà, đất tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cũ (số 270 đường Hùng Vương) để cải tạo thành điểm Trường THCS Phan Đình Phùng (sau khi sáp nhập Trường THCS Nguyễn Du vào Trường THCS Phan Đình Phùng).

Các em học sinh tựu trường chuẩn bị khai giảng năm học mới trong điểm trường mới

Trước khai giảng, 950 em học sinh bước vào buổi tựu trường đầu tiên tại điểm trường mới. Công tác chuyển đổi công năng từ khối nhà 4 tầng đã hoàn thành 100% với 12 phòng học lý thuyết, 8 phòng học bộ môn khang trang, đạt chuẩn. Khu hiệu bộ và thư viện rộng rãi được bố trí khoa học. Nhà đa năng 500 m² được cải tạo từ hội trường cũ, đáp ứng nhu cầu giáo dục thể chất cho học sinh. Hệ thống cổng phụ, tường rào bảo vệ, sân vườn và hành lang hai mặt thoáng mát đã hoàn thiện đồng bộ.

Ông Lê Vĩnh Hiệp, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Đình Phùng phấn khởi nói, ngôi trường mới không chỉ khang trang mà còn bảo đảm đúng quy chuẩn về phòng học, phòng bộ môn, tạo không gian học tập lý tưởng cho học sinh. Ngay trong ngày tựu trường, các em rất thích thú khi được nhận lớp và sinh hoạt trong một không gian thoáng mát, rộng rãi.

Lãnh đạo phường Nam Đông Hà kiểm tra cơ sở vật chất tại điểm trường vừa được cải tạo từ trụ sở công

“Tôi nhận thấy rằng việc chuyển đổi công năng từ trụ sở của cơ quan sau khi cải tạo xong chuyển sang công năng sử dụng của trường học là rất phù hợp. Đa số phụ huynh và học sinh đều cảm thấy rất thích thú bởi vì ngôi trường mới khá khang trang. Đặc biệt là trường đều có hành lang phía trước và hành lang phía sau nên tạo sự thoáng mát cho học sinh, rất tốt trong không khí điều hòa”, ông Lê Vĩnh Hiệp, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Đình Phùng cho biết.

Phòng thư viện khang trang

Sự hào hứng cũng lan tỏa rõ rệt trong cộng đồng phụ huynh và học sinh. Việc biến một cơ quan hành chính cũ thành không gian sư phạm hiện đại không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn về cơ sở vật chất giáo dục mà còn củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự chủ động, quyết liệt của chính quyền địa phương.

Em Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, học sinh lớp 9B6 tại Trường THCS Phan Đình Phùng bày tỏ: “Các năm trước được học tại ngôi trường cũ, và năm nay chúng em đã được chuyển lên tại điểm trường mới. Chúng em cảm thấy rất là hào hứng, vui khi bước đặt bước chân đầu tiên vào trường. Bởi ở một ngôi trường mới, tựa như ngôi nhà thứ hai thì ngay tại đây, trường đã khoác lên một chiếc áo mới, rất là khang trang, rộng rãi, khiến chúng em cảm thấy rất vui khi được học và trải nghiệm tại đây”.

Địa phương quán triệt một số nội dung chuẩn bị khai giảng năm học mới tại điểm trường vừa được chuyển đổi công năng từ trụ sở công

Trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cũ có khuôn viên rộng tới 11.000 m², diện tích sàn hơn 6.500 m² và khối hội trường lớn được định hướng chuyển đổi hoàn toàn sang mục đích phục vụ giáo dục.

Việc tận dụng trụ sở dôi dư đúng với chủ trương ưu tiên tài sản công cho giáo dục, vừa giải quyết bài toán thiếu trường lớp công lập, vừa tránh lãng phí nguồn lực. Bà Lê Thị Anh Đào, Chủ tịch UBND phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khitiếp nhận bàn giao vào cuối tháng 5/2026, địa phương đã tập trung toàn bộ nguồn lực, phê duyệt khoản kinh phí hơn 13,5 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để triển khai sửa chữa, cải tạo gấp rút.

Điểm trường THCS Phan Đình Phùng được chuyển đổi từ trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cũ

Để chuyển đổi một công trình vốn thiết kế làm văn phòng làm việc hành chính sang trường học đạt tiêu chuẩn quốc gia là điều không hề đơn giản. Do phải mất hơn 2 tháng thực hiện các thủ tục pháp lý, hồ sơ và lập thiết kế, thời gian thi công thực tế tại công trường bị ép xuống chỉ còn hơn một tháng để kịp vào năm học mới. Đơn vị thi công huy động tối đa lực lượng, có những thời điểm trên công trường luôn thường trực từ 80 đến hơn 100 công nhân, làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm cho kịp thời điểm khai giảng.

Kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới

Theo bà Lê Thị Anh Đào, địa phương đã rà soát nhiều trụ sở, tài sản công dôi dư tại phường Nam Đông Hà, đồng thời có những đề xuất rất sớm tham mưu UBND tỉnh Quảng Trị giao về phường sử dụng cho mục đích giáo dục, y tế, hoạt động cộng đồng nhằm tránh lãng phí tài sản công: “Chúng tôi xác định cơ sở này cần thiết phải đi vào hoạt động trong năm học 2026 – 2027. Do đó, mặc dù điều kiện ngân sách của phường hết sức khó khăn, phường đã tập trung các nguồn lực để đầu tư, từ tư vấn thiết kế, đấu thầu, đến triển khai thi công để hoàn thành bước vào năm học mới. Hiện nay, bà con nhân dân trên địa bàn phường cũng hết sức phấn khởi với chủ trương của phường”.