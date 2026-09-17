Học viên lái xe thiếu quan sát gây tai nạn khiến thầy dạy lái tử vong

Vụ tai nạn xảy ra tại Km11+700 đường Hồ Chí Minh, tuyến tránh Đông Buôn Ma Thuột, đoạn qua Buôn Ta Ra, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk.

Thời điểm trên, anh Bùi Công Hiếu, sinh năm 2008, trú tại xã Ea Sar, tỉnh Đắk Lắk, điều khiển xe ô tô tập lái biển kiểm soát 47C-348.xx, chở giáo viên dạy lái là ông Phan Thanh Trúc, sinh năm 1993, trú tại thôn 14, xã Ea Kly. Xe lưu thông theo hướng từ quốc lộ 27 đi quốc lộ 26.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến địa điểm trên, xe tập lái va chạm với ô tô tải do ông Nguyễn Thanh Minh, sinh năm 1988, trú tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa điều khiển, đang dừng cùng chiều phía trước. Vụ va chạm khiến giáo viên dạy lái Phan Thanh Trúc tử vong tại chỗ.

Cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định do ông Bùi Công Hiếu điều khiển xe không chú ý quan sát, dẫn đến tai nạn. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy của những người liên quan hiện đang được chờ xác định.

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan đến vụ tai nạn.