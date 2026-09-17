Học viên lái xe thiếu quan sát gây tai nạn khiến thầy dạy lái tử vong
VOV.VN - Khoảng 10h50 ngày 17/9, trên đường Hồ Chí Minh tuyến tránh Đông Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô tập lái và xe tải đang dừng cùng chiều, khiến giáo viên dạy lái tử vong tại chỗ.
Vụ tai nạn xảy ra tại Km11+700 đường Hồ Chí Minh, tuyến tránh Đông Buôn Ma Thuột, đoạn qua Buôn Ta Ra, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk.
Thời điểm trên, anh Bùi Công Hiếu, sinh năm 2008, trú tại xã Ea Sar, tỉnh Đắk Lắk, điều khiển xe ô tô tập lái biển kiểm soát 47C-348.xx, chở giáo viên dạy lái là ông Phan Thanh Trúc, sinh năm 1993, trú tại thôn 14, xã Ea Kly. Xe lưu thông theo hướng từ quốc lộ 27 đi quốc lộ 26.
Khi đến địa điểm trên, xe tập lái va chạm với ô tô tải do ông Nguyễn Thanh Minh, sinh năm 1988, trú tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa điều khiển, đang dừng cùng chiều phía trước. Vụ va chạm khiến giáo viên dạy lái Phan Thanh Trúc tử vong tại chỗ.
Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định do ông Bùi Công Hiếu điều khiển xe không chú ý quan sát, dẫn đến tai nạn. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy của những người liên quan hiện đang được chờ xác định.
Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan đến vụ tai nạn.