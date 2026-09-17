English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bốn nạn nhân trong vụ cháy ở TP.HCM đều bị bỏng hô hấp

Thứ Năm, 15:26, 17/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bệnh viện Chợ Rẫy đang điều trị cho 4 nạn nhân trong vụ cháy nhà tại phường Chợ Lớn (TP.HCM), trong đó một người bị bỏng khoảng 30% diện tích cơ thể và một bệnh nhi 14 tuổi bỏng khoảng 45%. Cả 4 bệnh nhân đều bị bỏng hô hấp.

Trưa 17/9, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bệnh nhân N.Q.V.T., 43 tuổi, nhập viện trong tình trạng tỉnh, mặt ám khói, bỏng rải rác toàn thân. Bác sĩ xác định bệnh nhân bị bỏng hô hấp, bỏng da độ II ở mặt, ngực, bụng và tứ chi, diện tích khoảng 30%.

Bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy, truyền dịch, dùng kháng sinh, giảm đau và nội soi phế quản. Hiện người bệnh đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực.

bon nan nhan trong vu chay o tp.hcm deu bi bong ho hap hinh anh 1
Nạn nhân nhập viện trong tình trạng ám khỏi, bỏng hô hấp (Ảnh: BVCC)

Bệnh nhi N.Q.T., 14 tuổi, bị bỏng hô hấp và bỏng da độ II-III ở mặt, ngực, bụng và tứ chi, diện tích khoảng 45%. Sau khi được thở oxy, truyền dịch, dùng thuốc và nội soi phế quản, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình.

Hai bệnh nhân còn lại gồm N.T.T.T., 38 tuổi, bị bỏng hô hấp, bỏng da độ I-II ở mặt và hai tay, diện tích khoảng 15%; N.P.T., 15 tuổi, bị bỏng hô hấp, bỏng da độ I-II vùng mặt và hai tay, diện tích khoảng 10%.

bon nan nhan trong vu chay o tp.hcm deu bi bong ho hap hinh anh 2
Bệnh nhân trong khu vực hồi sức. (Ảnh: BVCC)

Cả hai được xử trí ban đầu bằng thở oxy, truyền dịch, thuốc và nội soi phế quản. Bệnh nhân 38 tuổi đang điều trị tại Khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình; bệnh nhân 15 tuổi được đặt nội khí quản và chuyển đến Khoa Hồi sức cấp cứu.

Như VOV đã đưa tin, vụ cháy xảy ra khoảng hơn 1h ngày 17/9 tại căn nhà 4 tầng trong hẻm 101/11 đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn. Lực lượng PCCC-CNCH Công an TP.HCM huy động 7 xe chữa cháy cùng 44 cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng tại chỗ dập lửa, cứu được 5 người mắc kẹt đưa đi cấp cứu. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn khoảng 2h30.

bon nan nhan trong vu chay o tp.hcm deu bi bong ho hap hinh anh 3
Bệnh nhân đang được theo dõi sát (Ảnh: BVCC)

Vụ cháy khiến 2 người tử vong, gồm một cụ bà 95 tuổi và một phụ nữ 33 tuổi; 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Chính quyền phường Chợ Lớn đang tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cứu sống 3 trẻ bỏng hô hấp sau vụ cháy nhà dân trong đêm ở TP.HCM
Cứu sống 3 trẻ bỏng hô hấp sau vụ cháy nhà dân trong đêm ở TP.HCM

VOV.VN - Liên quan đến vụ cháy một căn nhà khiến 3 trẻ em bị bỏng hô hấp, chiều nay (19/6), Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM cho biết sức khỏe cả 3 bệnh nhi được cải thiện, trong đó có 1 bé đã xuất viện.

Cứu sống 3 trẻ bỏng hô hấp sau vụ cháy nhà dân trong đêm ở TP.HCM

Cứu sống 3 trẻ bỏng hô hấp sau vụ cháy nhà dân trong đêm ở TP.HCM

VOV.VN - Liên quan đến vụ cháy một căn nhà khiến 3 trẻ em bị bỏng hô hấp, chiều nay (19/6), Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM cho biết sức khỏe cả 3 bệnh nhi được cải thiện, trong đó có 1 bé đã xuất viện.

Lượng người bệnh đến Chợ Rẫy lập kỷ lục với 10.000 lượt/ngày
Lượng người bệnh đến Chợ Rẫy lập kỷ lục với 10.000 lượt/ngày

VOV.VN - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa ghi nhận 10.000 lượt người bệnh đến khám ngoại trú và điều trị trong ngày 7/9, mức cao nhất từ trước đến nay, vượt kỷ lục 9.021 lượt được ghi nhận hồi tháng 5.

Lượng người bệnh đến Chợ Rẫy lập kỷ lục với 10.000 lượt/ngày

Lượng người bệnh đến Chợ Rẫy lập kỷ lục với 10.000 lượt/ngày

VOV.VN - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa ghi nhận 10.000 lượt người bệnh đến khám ngoại trú và điều trị trong ngày 7/9, mức cao nhất từ trước đến nay, vượt kỷ lục 9.021 lượt được ghi nhận hồi tháng 5.

Bệnh viện Chợ Rẫy được giao phát triển hệ thống bệnh viện chuyên sâu phía Nam
Bệnh viện Chợ Rẫy được giao phát triển hệ thống bệnh viện chuyên sâu phía Nam

VOV.VN - Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ quản lý thêm cơ sở Bệnh viện Nội tiết Trung ương phía Nam và Bệnh viện Chợ Rẫy Hữu nghị Việt - Nhật (tại huyện Bình Chánh, TP.HCM cũ) nhằm giảm tải cho cơ sở hiện hữu ở trung tâm TP.HCM.

Bệnh viện Chợ Rẫy được giao phát triển hệ thống bệnh viện chuyên sâu phía Nam

Bệnh viện Chợ Rẫy được giao phát triển hệ thống bệnh viện chuyên sâu phía Nam

VOV.VN - Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ quản lý thêm cơ sở Bệnh viện Nội tiết Trung ương phía Nam và Bệnh viện Chợ Rẫy Hữu nghị Việt - Nhật (tại huyện Bình Chánh, TP.HCM cũ) nhằm giảm tải cho cơ sở hiện hữu ở trung tâm TP.HCM.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục