Bốn nạn nhân trong vụ cháy ở TP.HCM đều bị bỏng hô hấp

Trưa 17/9, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bệnh nhân N.Q.V.T., 43 tuổi, nhập viện trong tình trạng tỉnh, mặt ám khói, bỏng rải rác toàn thân. Bác sĩ xác định bệnh nhân bị bỏng hô hấp, bỏng da độ II ở mặt, ngực, bụng và tứ chi, diện tích khoảng 30%.

Bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy, truyền dịch, dùng kháng sinh, giảm đau và nội soi phế quản. Hiện người bệnh đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực.

Nạn nhân nhập viện trong tình trạng ám khỏi, bỏng hô hấp (Ảnh: BVCC)

Bệnh nhi N.Q.T., 14 tuổi, bị bỏng hô hấp và bỏng da độ II-III ở mặt, ngực, bụng và tứ chi, diện tích khoảng 45%. Sau khi được thở oxy, truyền dịch, dùng thuốc và nội soi phế quản, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình.

Hai bệnh nhân còn lại gồm N.T.T.T., 38 tuổi, bị bỏng hô hấp, bỏng da độ I-II ở mặt và hai tay, diện tích khoảng 15%; N.P.T., 15 tuổi, bị bỏng hô hấp, bỏng da độ I-II vùng mặt và hai tay, diện tích khoảng 10%.

Bệnh nhân trong khu vực hồi sức. (Ảnh: BVCC)

Cả hai được xử trí ban đầu bằng thở oxy, truyền dịch, thuốc và nội soi phế quản. Bệnh nhân 38 tuổi đang điều trị tại Khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình; bệnh nhân 15 tuổi được đặt nội khí quản và chuyển đến Khoa Hồi sức cấp cứu.

Như VOV đã đưa tin, vụ cháy xảy ra khoảng hơn 1h ngày 17/9 tại căn nhà 4 tầng trong hẻm 101/11 đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn. Lực lượng PCCC-CNCH Công an TP.HCM huy động 7 xe chữa cháy cùng 44 cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng tại chỗ dập lửa, cứu được 5 người mắc kẹt đưa đi cấp cứu. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn khoảng 2h30.

Bệnh nhân đang được theo dõi sát (Ảnh: BVCC)

Vụ cháy khiến 2 người tử vong, gồm một cụ bà 95 tuổi và một phụ nữ 33 tuổi; 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Chính quyền phường Chợ Lớn đang tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình.