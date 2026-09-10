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Đắk Lắk: Hai học sinh 14 tuổi thương vong khi đi môtô tự gây tai nạn

Thứ Năm, 17:49, 10/09/2026
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VOV.VN - Ngày 10/9, tại phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai học sinh thương vong. Đáng chú ý, hai học sinh mới 14 tuổi, chưa đủ tuổi điều khiển xe môtô và tự gây tai nạn.

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 35 phút ngày 10/9, trên tuyến đường bê tông thuộc tổ dân phố Phú Mỹ, phường Sông Cầu. Thời điểm này, em V.H.T.V, (sinh năm 2012), điều khiển xe môtô biển kiểm soát 78D1-288.94, chở em H.T.K.O, (sinh năm 2012), cùng trú tại phường Sông Cầu, trên đường đi học về thì tự gây tai nạn.

Dak lak hai hoc sinh 14 tuoi thuong vong khi di moto tu gay tai nan hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Vụ tai nạn khiến em V.H.T.V tử vong tại chỗ; em H.T.K.O bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu. Xe môtô bị hư hỏng.

Theo quy định, người từ đủ 18 tuổi mới được điều khiển xe môtô có dung tích xi-lanh từ 50 cm³ trở lên và phải có giấy phép lái xe phù hợp. Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi chỉ được điều khiển xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50 cm³ hoặc phương tiện có kết cấu tương đương.

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cảnh báo, tình trạng phụ huynh giao xe cho con chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe vẫn xảy ra. Việc giao hoặc để người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông là hành vi vi phạm pháp luật; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, người giao xe có thể bị xử lý hình sự.

Cơ quan công an khuyến cáo phụ huynh không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi, quản lý chặt chìa khóa phương tiện và chủ động lựa chọn phương án đưa đón, đi lại an toàn, phù hợp.

Công Bắc/VOV - Tây Nguyên
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