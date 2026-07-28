Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Hơn 21.100 tỷ đồng cho hoạt động nhân đạo

Sáng nay (28/7), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) đã diễn ra Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại đại hội, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gửi lời thăm hỏi ân cần, sự chia sẻ sâu sắc tới vùng đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Điện Biên. Đồng thời gửi lời cảm ơn các lực lượng tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ và những tấm lòng nhân ái đang ngày đêm đồng hành cùng người dân khắc phục vượt qua mọi khó khăn.

Các đại biểu tham dự đại hội

“Những thời khắc ấy càng khẳng định rằng nhân đạo không chỉ là trách nhiệm đối với những người cần được giúp đỡ mà còn là thước đo của một xã hội văn minh và là cầu nối của tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững”, bà Thảo cho biết.

Theo Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhiệm kỳ 11 diễn ra trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu và các thách thức an ninh phi truyền thống, tác động sâu sắc đến đời sống nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự điều phối của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự phối hợp của các cấp, các ngành địa phương, sự đồng hành của Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu nghị quyết Đại hội 11 đã đề ra.

Tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức nhân đạo chuyên trách nòng cốt cầu nối và điều phối trong công tác nhân đạo, hoạt động của hội ngày càng thiết thực, chuyên nghiệp, chuyển mạnh từ tư duy cứu trợ sang chủ động phòng ngừa, chuẩn bị sẵn sàng hành động sớm và phục hồi bền vững. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả huy động kết nối và sử dụng nguồn lực nhân đạo.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại đại hội

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thông tin trong nhiệm kỳ qua, bộ máy Hội các cấp được củng cố, kiện toàn phù hợp với quá trình sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp; Chuyển biến về phương thức trợ giúp nhân đạo, ngày càng hướng mạnh vào nhu cầu thực tế và hiệu quả bền vững; Chuyển biến từ ứng phó sang chủ động phòng ngừa và nâng cao năng khả năng tự cường của cộng đồng.

Đó còn là chuyển biến về huy động sức mạnh xã hội và đối ngoại nhân đạo. Tổng giá trị viện trợ từ các chương trình, dự án quốc tế đạt trên 415 tỷ đồng, hoạt động trợ giúp nhân dân các nước đạt trên 813 tỷ đồng. Đặc biệt chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba, 65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba đạt xấp xỉ 657 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần mục tiêu ban đầu, tạo dấu ấn nổi bật của đối ngoại nhân dân Việt Nam. Hội đã đăng cai thành công Hội nghị Chữ thập đỏ Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực châu Á Thái Bình Dương lần thứ 11, thông qua tuyên bố Hà Nội về châu Á Thái Bình Dương sẵn sàng trước thảm họa, góp phần nâng cao vị thế của Hội trong khu vực và quốc tế.

Trong nhiệm kỳ qua, tổng giá trị hoạt động toàn Hội đạt trên 21.100 tỷ đồng, trợ giúp trên 52 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và người dễ bị tổn thương, đã vận động và tiếp nhận trên 6,6 triệu lượt đơn vị máu, hỗ trợ xây dựng sửa chữa hàng chục ngàn căn nhà Chữ thập đỏ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

“Những giá trị của nhiệm kỳ không chỉ ở những con số, quan trọng hơn qua thực tiễn hoạt động vị trí của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là tổ chức nhân đạo chuyên trách do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ngày càng được khẳng định. Năng lực kết nối các nguồn lực xã hội được nâng lên, nền tảng cho một phương thức hoạt động nhân đạo chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn, chủ động hơn và bền vững hơn từng bước được hình thành”, ông Nguyễn Hải Anh cho biết.

Ông Alexander Matheoum, Trưởng đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC)

Tại đại hội, ông Alexander Matheoum, Trưởng đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) cho biết kể từ khi gia nhập bốn Công ước Geneva năm 1949, Việt Nam đã thể hiện cam kết kiên định đối với Luật nhân đạo quốc tế và các nguyên tắc nhân đạo. Việt Nam luôn tham gia tích cực vào Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, và sự tham gia mang tính xây dựng của Việt Nam trong hợp tác nhân đạo khu vực và toàn cầu luôn được đánh giá cao.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII là dịp đặc biệt để tái khẳng định các nguyên tắc thống nhất và toàn cầu của Phong trào Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, đồng thời khẳng định Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là Hội Quốc gia duy nhất tại Việt Nam được công nhận theo Điều lệ của Phong trào. Trên cơ sở đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn là một thành viên tích cực, đáng tin cậy và được tôn trọng của Phong trào.

“Hơn bao giờ hết, Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế luôn cam kết đồng hành và hỗ trợ sự phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Một Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vững mạnh không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nhân đạo tại Việt Nam mà còn đóng góp vào sự lớn mạnh của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế”, ông Alexander Matheou bày tỏ.