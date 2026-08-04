Hội Nạn nhân chất độc da cam đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, ghi nhận những thành tích xuất sắc của Hội trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy hoạt động nhân đạo.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn xác định chăm lo người có công, nạn nhân chiến tranh, trong đó có nạn nhân chất độc da cam/dioxin, là trách nhiệm chính trị, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và truyền thống nhân ái của dân tộc.

Cùng với hệ thống chính sách ngày càng hoàn thiện, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, góp phần giảm bớt khó khăn, giúp các gia đình ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long, trong quá trình hoạt động, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là tổ chức đại diện cho nạn nhân, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với những người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học; đồng thời tích cực vận động nguồn lực xã hội để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân, kiên trì đấu tranh vì công lý và lẽ phải.

Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long nhấn mạnh, Huân chương Lao động hạng Nhì là sự ghi nhận đối với những đóng góp bền bỉ của các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, tình nguyện viên cùng các tổ chức, cá nhân đồng hành với nạn nhân chất độc da cam.

Hành trình khắc phục hậu quả chất độc da cam tại Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn. Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng và cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xã hội hưởng ứng phong trào “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, biến sự sẻ chia thành những hành động cụ thể.

Ông tin tưởng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nạn nhân; làm tốt vai trò cầu nối và huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ nạn nhân.

Trong chiến tranh tại Việt Nam, từ tháng 8/1961 đến tháng 8/1971, quân đội Mỹ đã phun rải khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó khoảng 61% là chất da cam, chứa 366 kg dioxin xuống miền Nam Việt Nam. Hậu quả để lại nghiêm trọng đối với môi trường và sức khỏe con người, khiến hàng triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, nhiều người chịu di chứng qua nhiều thế hệ.

Tiết mục đặc sắc trong Chương trình nghệ thuật "Hành trình hy vọng"

Tiếp nối lễ trao tặng Huân chương, chương trình nghệ thuật “Hành trình hy vọng” do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức.

Chương trình tái hiện những hậu quả, di chứng lâu dài của chất độc da cam, đồng thời khắc họa nghị lực vượt qua bệnh tật, vươn lên hòa nhập cộng đồng của các nạn nhân và gia đình. Qua những tiết mục như “Cây đàn da cam”, “One moment in time”, “Hạt mầm kiên cường”, chương trình truyền tải thông điệp về ý chí, nghị lực của con người trước nghịch cảnh và sự đồng hành của cộng đồng trong hành trình xoa dịu nỗi đau da cam.

Chương trình cũng góp phần nâng cao nhận thức xã hội về hậu quả của chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam, khẳng định những nỗ lực trong chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân, khắc phục hậu quả chất độc hóa học và đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân.

Dịp này, Ban Tổ chức trưng bày 65 bức ảnh với chủ đề “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội. Chương trình “Hành trình hy vọng” được truyền hình trực tiếp trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, tiếp sóng trên nhiều kênh truyền hình địa phương và phát trực tuyến trên các nền tảng số của Trung tâm.

Tại chương trình, Ban Tổ chức tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và kêu gọi cộng đồng tiếp tục chung tay gây Quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn.