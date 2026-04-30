Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2026

Tham dự hội thi có 14 đội cứu hộ bãi biển chuyên nghiệp, các đội tình nguyện hoạt động trong lĩnh vực cứu hộ, cứu nạn bờ biển trong nước và quốc tế; trong đó có 6 đội trong nước và 8 đội cứu hộ nước ngoài như: Australia, Myanmar, Philippin, Malaysia, Singapore….

Các vận động viên trải qua 15 nội dung thi đấu tại bãi biển và hồ bơi như: chạy nước rút trên bãi biển, bơi tiếp sức, đồng đội vượt sóng, tiếp sức ván cứu hộ, cứu hộ bằng phao kẹp, cứu hộ bằng ván, thi hồi sinh tim phổi nạn nhân đuối nước, kéo nạn nhân khi mặc quần áo, ném dây, khiêng nạn nhân 50m, tiếp sức kéo nạn nhân…

Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng là hoạt động được duy trì hàng năm vào mùa hè, giúp các nhân viên cứu hộ bãi biển trong và ngoài nước giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác cứu nạn, cứu hộ; mang đến sự an toàn cho người dân, khách du lịch khi tắm biển. Hội thi góp phần quảng bá bãi biển du lịch Đà Nẵng đến với người dân và du khách.

56 vận động viên là nhân viên cứu hộ bãi biển chuyên nghiệp trong nước và nước ngoài tham dự Hội thi

Lần thứ 4 tham gia Hội thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng, chị Mariah Jones, nhân viên đội cứu hộ bãi biển của Australia cho rằng, qua mỗi lần thi giúp chị học thêm kinh nghiệm cứu hộ từ đồng nghiệp các nước, đặc biệt là đội cứu hộ bãi biển Đà Nẵng ngày càng chuyên nghiệp:“Sinh ra, lớn lên gắn với công việc làm người cứu hộ biển nên tôi rất yêu thích những cuộc thi cứu hộ như thế này. Đặc biệt, khi đến Việt Nam, được gặp rất nhiều cứu hộ viên quốc tế của các nước, sẽ học được cách cứu hộ khác nhau của từng quốc gia. Tôi rất ấn tượng khi tất cả các đội cứu hộ bãi biển của Đà Nẵng (Việt Nam) luôn luôn đảm bảo cho người dân tắm biển, bơi trong vùng an toàn, không muốn người dân vào vùng nguy hiểm. Ở Australia, mặc dù vẫn có cứu hộ nhưng không phải lúc nào cũng trực 100 %, nhưng tại Việt Nam thì luôn luôn đảm bảo người dân bơi trong vùng an toàn. Đó là điều tôi rất ngưỡng mộ về cách cứu hộ của Việt Nam”.

Mùa hè, tại bãi biển du lịch Đà Nẵng diễn ra nhiều hoạt động giải trí, thể thao biển. Vào sáng sớm và chiều tối, các bãi biển du lịch Đà Nẵng ken kín người dân và du khách đến vui chơi, tắm biển. Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tăng cường lực lượng cứu hộ trực tại các bãi tắm và duy trì tuần tra từ 4h30 đến 19h hàng ngày. Riêng 2 bãi tắm đêm ở phía Bắc Công viên Biển Đông và Mỹ An luôn bảo đảm đủ ánh sáng, nhân viên cứu hộ trực từ 19h đến 22h hàng ngày.

Ban Quản lý thường xuyên phối hợp với các chuyên gia Hiệp hội cứu hộ Australia tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm cho các đội viên Đội cứu hộ bãi biển và các kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em.

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết:“Chúng tôi thường xuyên có những kế hoạch tập huấn luân phiên, những cứu hộ viên có kinh nghiệm truyền đạt lại cho những cứu hộ viên mới. Hiện nay, Ban Quản lý kết nối với Hiệp hội cứu hộ Hoàng gia Australia, năng lực cứu hộ của họ rất giỏi. Các chuyên gia của họ trao đổi về kinh nghiệm, huấn luyện cho các hội viên cứu hộ bãi biển trước mùa du lịch biển”.