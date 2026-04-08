Cứu hộ 2 ngư dân trôi trên biển ở Cà Mau

Thứ Tư, 16:34, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 8/4, Trung tá Nguyễn Minh Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Tiến, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, xác nhận đơn vị vừa tiếp nhận và tiến hành chăm sóc sức khỏe cho 2 thuyền viên được phát hiện khi đang trôi dạt trên vùng biển địa phương.

Sự việc bắt đầu vào khoảng 18 giờ ngày 7/4, khi ông Trần Văn Sự (sinh năm 1969, trú tại xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau) đang đánh bắt hải sản thì phát hiện 2 người đàn ông đang lênh đênh trên biển, cách vị trí thả lưới khoảng 300 mét.

cuu ho 2 ngu dan troi tren bien o ca mau hinh anh 1
Lực lượng Đồn Biên phòng Tân Tiến hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người gặp nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ ngư dân, Chỉ huy Đồn Biên phòng Tân Tiến đã yêu cầu ông Sự ứng cứu hai người, đồng thời điều động một tổ công tác gồm 7 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng cơ động đến hiện trường để phối hợp sơ cứu và đưa các nạn nhân vào bờ an toàn.

Kết quả xác minh danh tính ban đầu, 2 ngư dân gặp nạn là ông Lê Văn Tây (sinh năm 1985, trú tại xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang) và ông Sơn Xông (sinh năm 1983, trú tại thành phố Cần Thơ).

cuu ho 2 ngu dan troi tren bien o ca mau hinh anh 2
Lực lượng làm nhiệm vụ lấy lời khai ban đầu của 2 người bị nạn.

Sau khi được lực lượng biên phòng tích cực hỗ trợ y tế, hiện tại sức khỏe và tinh thần của cả hai đã dần hồi phục và đi vào ổn định. Đồn Biên phòng Tân Tiến đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trần Hiếu-CTV Hoàng Tá/VOV-ĐBSCL
Tin liên quan

Cấp cứu kịp thời ngư dân nghi nhồi máu não tại đảo Trường Sa
VOV.VN - Bệnh xá đảo Trường Sa vừa tiếp nhận, cấp cứu ngư dân La Văn Trú (60 tuổi, Gia Lai), thuyền viên tàu cá BĐ 97863 TS, xuất hiện rối loạn ý thức và yếu nửa người trái khi đang đánh bắt trên biển. Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi nhồi máu não và đang được điều trị, theo dõi sát.

Nhà giàn DK1/11 cấp cứu kịp thời ngư dân nghi tai biến trên biển
VOV.VN - Nhận tin báo từ tàu cá, Nhà giàn DK1/11 (Vùng 2 Hải quân) đã kịp thời cấp cứu ngư dân nghi bị tai biến mạch máu não trên biển Cụm Tư Chính, đảm bảo an toàn trước khi chuyển bệnh nhân vào Bệnh xá đảo Trường Sa tiếp tục điều trị.

Ngư dân bị tai nạn lao động được cứu chữa kịp thời tại đảo Song Tử Tây
VOV.VN - Ngày 23/3, Bệnh xá tại đảo Song Tử Tây (Đặc khu Trường Sa) đã tiếp nhận và cấp cứu kịp thời một ngư dân bị tai nạn lao động trong quá trình khai thác hải sản trên biển.

