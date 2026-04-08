Cứu hộ 2 ngư dân trôi trên biển ở Cà Mau

Sự việc bắt đầu vào khoảng 18 giờ ngày 7/4, khi ông Trần Văn Sự (sinh năm 1969, trú tại xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau) đang đánh bắt hải sản thì phát hiện 2 người đàn ông đang lênh đênh trên biển, cách vị trí thả lưới khoảng 300 mét.

Lực lượng Đồn Biên phòng Tân Tiến hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người gặp nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ ngư dân, Chỉ huy Đồn Biên phòng Tân Tiến đã yêu cầu ông Sự ứng cứu hai người, đồng thời điều động một tổ công tác gồm 7 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng cơ động đến hiện trường để phối hợp sơ cứu và đưa các nạn nhân vào bờ an toàn.

Kết quả xác minh danh tính ban đầu, 2 ngư dân gặp nạn là ông Lê Văn Tây (sinh năm 1985, trú tại xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang) và ông Sơn Xông (sinh năm 1983, trú tại thành phố Cần Thơ).

Lực lượng làm nhiệm vụ lấy lời khai ban đầu của 2 người bị nạn.

Sau khi được lực lượng biên phòng tích cực hỗ trợ y tế, hiện tại sức khỏe và tinh thần của cả hai đã dần hồi phục và đi vào ổn định. Đồn Biên phòng Tân Tiến đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.