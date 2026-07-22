Tham dự hội thi, các em học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh, Nguyễn Văn Trỗi, Trường Tiểu học và THCS Trần Quang Khải; đoàn viên, thanh niên Đoàn phường Tịnh Biên thiết kế 9 mô hình được thể hiện dưới dạng sa bàn, tiểu cảnh, mô hình trực quan.

Các mô hình được thiết kế phong phú, đa dạng và phát huy tính sáng tạo của thí sinh, làm bằng những chất liệu thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu, thân thiện môi trường, như: Bìa carton, que gỗ, giấy màu, mút xốp, nhựa tái chế, chai nhựa, tre, nứa, đất sét, đèn led.

Ban Tổ chức trao giải nhất cho nhóm học sinh

Mỗi đội tham dự hội thi từ một đến 3 mô hình, thí sinh phải giới thiệu chất liệu mô hình, thuyết minh ý tưởng và khẩu hiệu tuyên truyền gắn với nội dung tên mô hình và hình thức thiết kế, trưng bày, với các chủ đề cụ thể: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”; “Chung tay bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”; “Nói không với xuất, nhập cảnh trái phép” ; “Nói không với ma túy”; “Biên giới bình yên – Nhân dân hạnh phúc”; “Tuổi trẻ Tịnh Biên chung tay bảo vệ biên cương Tổ quốc”; “Mỗi người dân là một cột mốc sống nơi biên cương”,…

Kết quả, Ban Tổ chức trao giải nhất cho nhóm học sinh trường THCS Lương Thế Vinh có chủ đề: “Biên giới hòa bình, hữu bình, phát triển”; trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đạt giải nhì.

Hội thi tuyên truyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Theo Ban Tổ chức, hội thi đã tạo sân chơi bổ ích, thiết thực để đoàn viên, thanh niên và các em học sinh phát huy tinh thần sáng tạo, nghiên cứu, vận dụng kiến thức vào việc xây dựng các mô hình tuyên truyền trực quan, sinh động về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồng thời, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, tình đoàn kết quân - dân và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.