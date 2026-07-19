Cuộc sát hạch toàn diện của tiểu đoàn trưởng thuộc Quân khu 2

Quân khu 2 vừa tổ chức thành công Hội thi tiểu đoàn trưởng bộ binh giỏi năm 2026. Đây là cuộc sát hạch toàn diện của đội ngũ cán bộ chỉ huy tiểu đoàn, nơi bản lĩnh, trí tuệ và năng lực thực tiễn được kiểm nghiệm bằng những nội dung sát thực tiễn.

Sôi nổi và cũng là nội dung được Ban giám khảo đánh giá có tính tổng hợp cao, đó là phần thi xây dựng kế hoạch chiến đấu, thuyết minh kế hoạch và báo cáo kế hoạch chiến đấu với cấp trên. Trước mỗi hình thức chiến thuật, các thí sinh phải nhanh chóng nghiên cứu đầu bài, phân tích tình hình địch, ta, địa hình, thời tiết, khả năng bảo đảm để xây dựng kế hoạch chiến đấu phù hợp. Đây là nội dung phản ánh rõ nhất tư duy quân sự, khả năng tham mưu và trình độ tổ chức chỉ huy của cán bộ tiểu đoàn trưởng.

Hội thi tiểu đoàn trưởng bộ binh do Quân khu 2 tổ chức.

Ở nội dung xây dựng kế hoạch chiến đấu và báo cáo kế hoạch chiến đấu với cấp trên, Thiếu tá Cao Thành Vinh, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 82, Sư đoàn 355, Quân khu 2 được Ban giám khảo đánh giá cao. Báo cáo kế hoạch chiến đấu: "Tiểu đoàn bộ binh phòng ngự độc lập", Cao Thành Vinh xác định tổ chức trận địa phòng ngự; tổ chức sử dụng lực lượng phù hợp với điều kiện đầu bài. Phần trình bày báo cáo mạch lạc, tự tin cùng khả năng trả lời thuyết phục các câu hỏi phụ do Ban giám khảo đặt ra giúp Vinh có được kết quả cao.

"Để đạt kết quả tốt ở nội dung này, tôi đã chủ động nghiên cứu kỹ các văn bản, bên cạnh đó, tôi đã tích cực trao đổi với chỉ huy, đồng chí, đồng đội, rèn luyện phương pháp tư duy, khả năng phân tích, xử trí tình huống sát với thực tế. Quá trình chuẩn bị nghiêm túc, bài bản đã giúp tôi tự tin và hoàn thành tốt phần thi", Thiếu tá Cao Thành Vinh chia sẻ.

Các thí sinh trong phần thi xây dựng kế hoạch chiến đấu và báo cáo kế hoạch chiến đấu với cấp trên

Tại phòng thi nhận thức, các thí sinh chăm chú trước màn hình máy tính, tập trung trả lời từng câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian quy định. Nội dung nhận thức được xây dựng toàn diện trên các mặt công tác: Tham mưu, chính trị, hậu cần - kỹ thuật, bám sát chức trách, nhiệm vụ của tiểu đoàn trưởng. Ở phần thi này, các thí sinh nắm vững hệ thống văn bản, chỉ lệnh, hướng dẫn của Quân khu 2 về công tác sẵn sàng chiến đấu; công tác tham mưu huấn luyện; điều lệnh quản lý bộ đội; các chỉ thị, quy định về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong Quân đội; các nội dung được quán triệt, học tập, tuyên truyền, giáo dục năm 2026…

Các thí sinh ở phần thi thực hành.

Ở phần thi thực hành, đây chính là dịp để mỗi cán bộ thể hiện bản lĩnh và năng lực chỉ huy. Trên sân điều lệnh, từng động tác đội ngũ có súng, không có súng được thực hiện dứt khoát, chính xác; Trên đường đua xanh, bơi liên tục trong 3 phút, cán bộ cần có nền tảng thể lực tốt và sức bền mới có thể giành thành tích cao. Tự tin sau khi hoàn thành phần thi bắn súng ngắn K54 theo điều kiện bài bắn nâng cao, Thiếu tá Chu Văn Sơn, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 880, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu cho biết, các nội dung thi cơ bản đều gắn sát tình hình thực tiễn, nhiệm vụ đơn vị; quá trình huấn luyện và rèn luyện. Qua đó, giúp anh đúc kết được kinh nghiệm để làm sao về huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng của cán bộ cấp dưới thuộc quyền, đặc biệt là các nội dung điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, nội dung về tham mưu kế hoạch huấn luyện, tham mưu tác chiến để làm cơ sở để cán bộ cấp dưới thuộc quyền, đặc biệt là cán bộ cấp trung đội, đại đội nắm được những nội dung cơ bản nhất, tạo nguồn phát triển tốt hơn nữa trong đội ngũ cán bộ.

Phần thi thực hành

Theo Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 316, để cán bộ đơn vị tham gia hội thi giành thành tích cao, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 316 chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ theo từng chuyên ngành, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn; chú trọng ôn luyện các nội dung có tính chất quyết định đến thành tích như xây dựng và báo cáo kế hoạch chiến đấu; bắn súng; thể lực, đồng thời tạo thuận lợi về thời gian cho cán bộ có điều kiện cọ sát. Quá trình ôn luyện Sư đoàn 316 thường xuyên truyền thụ kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh, tâm lý nhằm giúp cán bộ không chỉ làm tốt nội dung thi của mình, mà còn nâng cao năng lực thực hiện chức trách trên cương vị công tác.

Đánh giá kết quả hội thi, Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2, khẳng định: Hội thi toàn diện trên các mặt công tác; quá trình tổ chức hội thi thì điểm mới năm nay là Ban tổ chức đã ứng dụng khoa học công nghệ để vào giám sát kết quả bắn và thi phần nhận thức chung; hai là tổ chức bốc thăm số thứ tự thi, số bàn thi theo đúng quy định. Thứ ba là đưa bài bắn mới, bài 2 nâng cao vào nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ các cấp. Quá trình tổ chức hội thi năm nay đã hoàn thành được nội dung, chương trình, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Clip phần thi thực hành bắn súng

Hội thi tiểu đoàn trưởng bộ binh do Quân khu 2 tổ chức khép lại, nhưng dư âm về một "cuộc sát hạch" nghiêm túc, toàn diện vẫn còn đọng lại. Mỗi nội dung thi là một yêu cầu của thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; mỗi kết quả đạt được là minh chứng cho quá trình học tập, rèn luyện không ngừng của đội ngũ cán bộ chỉ huy cấp tiểu đoàn. Kết quả từ hội thi, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 2 có thêm cơ sở đánh giá đúng thực chất trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, qua đó tiếp tục bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ tiểu đoàn trưởng có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn giỏi, phương pháp tác phong khoa học, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.