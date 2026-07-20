Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cần Thơ thăm, tặng quà người có công với cách mạng

Đoàn đã đến thăm, tặng quà Đại tá Lê Minh Cơ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng (nay là Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ); thăm gia đình Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Việt Hùng, nguyên Chính trị viên Đại đội bảo vệ Tỉnh ủy Sóc Trăng (B68).

Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ tặng quà gia đình Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Việt Hùng, nguyên Chính trị viên Đại đội bảo vệ Tỉnh ủy Sóc Trăng (B68)

Đại tá Phạm Lê Xuân Bình đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình; bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, liệt sĩ, thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại tá Phạm Lê Xuân Bình khẳng định, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ luôn trân trọng, ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước và sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ tặng quà gia đình Đại tá Lê Minh Cơ

Đồng thời, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là điểm tựa giáo dục con cháu noi gương các thế hệ cha anh, tích cực học tập, lao động, công tác, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp.