Hơn 1.000 người tham gia ngày hội việc làm ở khu đông TP.HCM

Tham gia Ngày hội tư vấn và giới thiệu việc làm năm 2026 thu hút hơn 60 doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở giáo dục trên địa bàn phường và các địa bàn thuộc TP.Hồ Chí Minh.

Tại đây, nhiều việc làm thuộc các lĩnh vực: Khách sạn, nhà hàng; tài chính – ngân hàng, bảo hiểm nhân thọ; cơ khí, điện lạnh; sản xuất công nghiệp, tư vấn du học và xuất khẩu lao động… đang có nhu cầu tuyển dụng hơn 1.000 lao động.

Nhiều việc làm được người lao động quan tâm tại phường Tam Thắng, TP.HCM

Trong số này, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động từ trình độ Đại học, Cao đẳng, tay nghề kỹ thuật cao với nhiều vị trí như: Nhân viên chăm sóc khách hàng; chuyên viên tư vấn tài chính; nhân viên hành chính văn phòng; phục vụ nhà hàng, khách sạn; kỹ sư cơ khí, chế tạo…

Ngoài ra, người lao động còn được các cơ sở giáo dục định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực, xu thế của thị trường lao động; cung cấp thông tin, tư vấn các chương trình đào tạo, du học tại Úc, Mỹ, Canada, Đức… và xuất khẩu lao động sang các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.

Tư vần du học, xuất khẩu lao động cho học sinh, sinh viên và người lao động có nhu cầu

Anh Trần Trung Kiên, một lao động tìm kiếm cơ hội việc làm tại chương trình chia sẻ, tham gia chương trình này người lao động còn được tư vấn, giải đáp các quy định của pháp luật và chính sách hỗ trợ người lao động nên rất tin tưởng.

"Tôi tìm hiểu thông tin việc làm trên không gian mạng, thấy phường Tam Thắng quảng cáo cũng rất là tin tưởng, nên là tới đây tìm hiểu qua. Hiện tại, ở đây có rất nhiều công ty, doanh nghiệp tuyển dụng lao động, người cần việc có cơ hội việc làm. Các ngành nghề đa dạng, đối với người lao động phổ thông thì rất hấp dẫn", anh Kiên nói.