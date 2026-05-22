  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hơn 1.000 người tham gia ngày hội việc làm ở khu đông TP.HCM

Thứ Sáu, 22:22, 22/05/2026
VOV.VN - Chiều 22/5, UBND phường Tam Thắng (TP.Vũng Tàu cũ), TP.HCM tổ chức Ngày hội tư vấn và Giới thiệu việc làm chủ đề “Lan tỏa cơ hội – Kế nối thành công” năm 2026. Sự kiện thu hút hơn 1.000 người là đoàn viên, học sinh, người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm.

Tham gia Ngày hội tư vấn và giới thiệu việc làm năm 2026 thu hút hơn 60 doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở giáo dục trên địa bàn phường và các địa bàn thuộc TP.Hồ Chí Minh. 

Tại đây, nhiều việc làm thuộc các lĩnh vực: Khách sạn, nhà hàng; tài chính – ngân hàng, bảo hiểm nhân thọ; cơ khí, điện lạnh; sản xuất công nghiệp, tư vấn du học và xuất khẩu lao động… đang có nhu cầu tuyển dụng hơn 1.000 lao động.

Nhiều việc làm được người lao động quan tâm tại phường Tam Thắng, TP.HCM

Trong số này, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động từ trình độ Đại học, Cao đẳng, tay nghề kỹ thuật cao với nhiều vị trí như: Nhân viên chăm sóc khách hàng; chuyên viên tư vấn tài chính; nhân viên hành chính văn phòng; phục vụ nhà hàng, khách sạn; kỹ sư cơ khí, chế tạo…

Ngoài ra, người lao động còn được các cơ sở giáo dục định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực, xu thế của thị trường lao động; cung cấp thông tin, tư vấn các chương trình đào tạo, du học tại Úc, Mỹ, Canada, Đức… và xuất khẩu lao động sang các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. 

Tư vần du học, xuất khẩu lao động cho học sinh, sinh viên và người lao động có nhu cầu

Anh Trần Trung Kiên, một lao động tìm kiếm cơ hội việc làm tại chương trình chia sẻ, tham gia chương trình này người lao động còn được tư vấn, giải đáp các quy định của pháp luật và chính sách hỗ trợ người lao động nên rất tin tưởng.

"Tôi tìm hiểu thông tin việc làm trên không gian mạng, thấy phường Tam Thắng quảng cáo cũng rất là tin tưởng, nên là tới đây tìm hiểu qua. Hiện tại, ở đây có rất nhiều công ty, doanh nghiệp tuyển dụng lao động, người cần việc có cơ hội việc làm. Các ngành nghề đa dạng, đối với người lao động phổ thông thì rất hấp dẫn", anh Kiên nói.

 

Lưu Sơn/VOV-TPHCM
Tag: Cơ hội việc làm người lao động tìm việc xuất khẩu lao động Tam Thắng Vũng Tàu Ngày hội tư vấn và Giới thiệu việc làm
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm bệnh nhi hiểm nghèo tại TP.HCM

VOV.VN - Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Tết Thiếu nhi 1/6, chiều 22/5, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, tặng quà cho các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Khơi thông quỹ nhà ở xã hội cho thuê tại TP.HCM từ định hướng chiến lược

VOV.VN - Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhà ở xã hội cho thuê được định hình là trụ cột chiến lược. Tại TP.HCM, chủ trương này nhận được sự đồng thuận lớn, kéo theo loạt cam kết phát triển hàng vạn căn hộ, song vẫn cần gỡ vướng pháp lý để hiện thực hóa.

“Vương quốc” măng cụt Lái Thiêu ở TP.HCM trước “cơn lốc” quy hoạch treo và ô nhiễm

VOV.VN - Từng là “vương quốc trái cây” với hơn 600ha, trước áp lực đô thị hóa và quy hoạch treo, diện tích măng cụt Lái Thiêu nay giảm sâu còn 275ha. Khi chính sách hỗ trợ hết hiệu lực, nông dân đang bất lực nhìn vườn cây kiệt quệ.

