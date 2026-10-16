Hơn 1,17 triệu tăng ni, phật tử được tuyên truyền pháp luật về giao thông

Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2023-2026, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức 6.549 buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho hơn 1,17 triệu tăng ni, phật tử tại 4.136 cơ sở thờ tự; tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đối với 209.658 người. Cùng với đó, 716 mô hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được xây dựng tại các địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), cho biết, việc phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tạo cơ chế triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền từ Trung ương đến địa phương. Nội dung tuyên truyền từng bước được đổi mới, kết hợp phổ biến pháp luật với các buổi thuyết giảng, sinh hoạt giáo lý và hoạt động Phật sự.

Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện kế hoạch phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong tăng ni, phật tử, đồng thời ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026-2030

Theo Đại tá Phạm Quang Huy, thông điệp tuyên truyền hướng tới việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, gắn với tinh thần từ bi, yêu thương và tôn trọng sự sống của Phật giáo.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, quy tắc giao thông, kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy và không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia. Các địa phương cũng vận động người dân không dừng, đỗ xe trái phép, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu vực cổng chùa và cơ sở thờ tự.

Bên cạnh các hình thức truyền thống như phát thanh, truyền hình, pa-nô, băng rôn, tờ rơi, nội dung tuyên truyền được phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội, lồng ghép trong khóa tu mùa hè, Đại lễ Phật đản, lễ Vu Lan và các hoạt động tôn giáo.

Xây dựng 716 mô hình giao thông văn hóa, an toàn

Cùng với tuyên truyền, các địa phương và cơ sở thờ tự đã xây dựng 716 mô hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tiêu biểu như “tăng ni, phật tử tham gia giao thông văn hóa - an toàn”, “Chùa văn hóa giao thông”, “Cơ sở thờ tự an toàn giao thông” và “Tuyến đường kiểu mẫu về an toàn giao thông”.

Trong đó, Đồng Nai có 400 mô hình, Khánh Hòa 100 mô hình, Lâm Đồng 65 mô hình, Vĩnh Long 48 mô hình; Bắc Ninh và Lạng Sơn mỗi địa phương có 40 mô hình. Nhiều nơi thành lập tổ tự quản, nhóm cư sĩ tình nguyện hỗ trợ điều tiết giao thông, hướng dẫn sắp xếp phương tiện và tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an)

Lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng phối hợp với công an cơ sở, chính quyền địa phương và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khảo sát địa bàn, xây dựng phương án phân luồng, bố trí khu vực trông giữ phương tiện, giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại các cơ sở thờ tự và lễ hội Phật giáo. Việc rà soát biển báo, hệ thống chiếu sáng và các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn được triển khai tại một số địa phương.

Đánh giá kết quả phối hợp, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhấn mạnh: “Tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm chấp hành pháp luật của mỗi công dân mà còn là hành động thực hành đạo đức Phật giáo trong đời sống hàng ngày”.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, khi mỗi người hiểu rằng tuân thủ quy định giao thông là bảo vệ sự sống của mình và người khác, việc chấp hành pháp luật sẽ không chỉ dừng ở nghĩa vụ mà còn trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm với cộng đồng.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy trong quá trình thực hiện kế hoạch phối hợp, lực lượng chức năng đã lập biên bản 413 trường hợp tăng ni, phật tử vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông. Các vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện hoặc chở quá số người quy định. Năm 2024, tại Đồng Nai xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong.

Đổi mới tuyên truyền, nhân rộng mô hình hiệu quả

Theo đánh giá của Cục Cảnh sát giao thông và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sau 3 năm triển khai, kế hoạch phối hợp cơ bản hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Việc kết hợp giáo dục pháp luật với các giá trị văn hóa, đạo đức và giáo lý Phật giáo góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tăng ni, phật tử khi tham gia giao thông.

Dù vậy, công tác phối hợp tại một số địa phương chưa thường xuyên; nội dung tuyên truyền còn đơn điệu, việc xây dựng và nhân rộng mô hình chưa đồng đều. Công tác kiểm tra, đôn đốc và trao đổi thông tin về tổ chức lễ hội ở một số nơi chưa kịp thời, trong khi tình trạng vi phạm pháp luật giao thông vẫn còn xảy ra.

Tại hội nghị, Cục Cảnh sát giao thông và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tiếp tục phối hợp trong giai đoạn 2026-2030, phát huy vai trò của các chức sắc, trụ trì, tăng ni, phật tử trong tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật.

Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026-2030

Đại tá Phạm Quang Huy cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; tăng cường sử dụng clip, hình ảnh minh họa và các phương tiện truyền thông số, nhất là để tiếp cận thanh thiếu niên. Công tác tuyên truyền cũng sẽ chú trọng hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống thực tế, phòng tránh điểm mù của xe tải, xe container, giữ khoảng cách an toàn và chuyển hướng đúng quy định.

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho hay, Giáo hội sẽ tiếp tục lồng ghép nội dung an toàn giao thông trong các khóa tu, buổi thuyết giảng, sinh hoạt đạo tràng và hoạt động hướng dẫn Phật tử; đồng thời phát huy vai trò nêu gương của Tăng Ni, chức sắc và trụ trì tại các cơ sở thờ tự.

Hai bên cũng sẽ tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại các lễ hội Phật giáo, khu du lịch tâm linh; khảo sát, khắc phục bất cập về hạ tầng, chủ động phương án phân luồng, hạn chế ùn tắc và tai nạn. Việc định kỳ đánh giá kết quả, biểu dương các tập thể, cá nhân có cách làm hiệu quả sẽ được chú trọng nhằm củng cố, nhân rộng các mô hình giao thông văn hóa, an toàn tại địa phương.