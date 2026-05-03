中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026, lập kỷ lục mới

Chủ Nhật, 19:42, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chưa hết hạn đăng ký, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đã ghi nhận hơn 1,2 triệu thí sinh - mức cao nhất từ trước tới nay, với nhiều thay đổi đáng chú ý trong lựa chọn môn thi và cách thức đăng ký.

Tính đến 17h ngày 3/5, theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), đã có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026, dù thời hạn đăng ký vẫn còn kéo dài đến ngày 5/5. Đây là mức cao nhất qua các năm.

Trong đó, hơn 1,1 triệu thí sinh đang học lớp 12, chiếm 95,24%; thí sinh tự do là 57.334 em, tương đương 4,76%.

Một điểm đáng chú ý là số lượng thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ giảm mạnh, chỉ còn hơn 8.000 em (0,67%), thấp hơn nhiều so với mức 47.000 - 67.000 của các năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do Bộ GD&ĐT không còn quy định ngoại ngữ là môn thi bắt buộc và không quy đổi chứng chỉ IELTS 4.0 thành điểm 10 như trước.

hon 1,2 trieu thi sinh dang ky thi tot nghiep thpt 2026, lap ky luc moi hinh anh 1
Trong số hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký, có hơn 1,1 triệu thí sinh đang học lớp 12, chiếm 95,24%; thí sinh tự do là 57.334 em, tương đương 4,76%

Ngược lại, số thí sinh lựa chọn dự thi môn ngoại ngữ lại tăng lên đáng kể, với gần 350.000 em đăng ký. Theo GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), điều này nằm trong dự báo khi nhiều thí sinh muốn tham gia thi trực tiếp để lấy điểm xét tuyển đại học.

Về hình thức đăng ký, phương thức trực tuyến tiếp tục chiếm ưu thế tuyệt đối với hơn 1,1 triệu lượt (98,57%), trong khi chỉ có hơn 17.000 thí sinh (1,43%) nộp hồ sơ trực tiếp. Từ nay đến 17h ngày 5/5, thí sinh vẫn có thể rà soát, điều chỉnh thông tin đăng ký và môn thi nếu cần thiết.

Chỉ còn hơn một tháng trước kỳ thi, các chuyên gia khuyến nghị thí sinh cần tập trung ôn tập theo kế hoạch của nhà trường, tích cực tham gia các kỳ thi thử để đánh giá năng lực và kịp thời bổ sung kiến thức còn thiếu. Bên cạnh đó, việc giữ gìn sức khỏe, ổn định tâm lý và nắm chắc quy chế thi là yếu tố quan trọng để tránh những sai sót đáng tiếc.

Thu Hằng/VOV.VN
Tag: thi THPT 2026 đăng ký dự thi kỷ lục thí sinh miễn thi ngoại ngữ tuyển sinh đại học
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Từ năm 2027 thi tốt nghiệp trên máy: Lộ trình đã có, nhưng hạ tầng có theo kịp?
Từ năm 2027 thi tốt nghiệp trên máy: Lộ trình đã có, nhưng hạ tầng có theo kịp?

VOV.VN - Đưa kỳ thi tốt nghiệp THPT lên máy tính được xem là bước đi tất yếu trong lộ trình chuyển đổi số. Dự kiến khoảng 100.000 thí sinh sẽ thử nghiệm vào năm 2026, trước khi triển khai từ 2027. Tuy nhiên, với quy mô hơn 1 triệu thí sinh, bài toán hạ tầng, kỹ thuật và đảm bảo công bằng vẫn là thách thức lớn

Từ năm 2027 thi tốt nghiệp trên máy: Lộ trình đã có, nhưng hạ tầng có theo kịp?

Từ năm 2027 thi tốt nghiệp trên máy: Lộ trình đã có, nhưng hạ tầng có theo kịp?

VOV.VN - Đưa kỳ thi tốt nghiệp THPT lên máy tính được xem là bước đi tất yếu trong lộ trình chuyển đổi số. Dự kiến khoảng 100.000 thí sinh sẽ thử nghiệm vào năm 2026, trước khi triển khai từ 2027. Tuy nhiên, với quy mô hơn 1 triệu thí sinh, bài toán hạ tầng, kỹ thuật và đảm bảo công bằng vẫn là thách thức lớn

Sẽ xây dựng ngân hàng đề thi đủ lớn phục vụ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính
Sẽ xây dựng ngân hàng đề thi đủ lớn phục vụ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

VOV.VN - GSTS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng cục Quản lí chất lượng cho biết, Bộ GD-ĐT đang thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính và sẽ hoàn thành đề án trong năm 2026. Việc xây dựng ngân hàng đề thi đủ lớn, tin cậy cũng đang được gấp rút triển khai.

Sẽ xây dựng ngân hàng đề thi đủ lớn phục vụ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

Sẽ xây dựng ngân hàng đề thi đủ lớn phục vụ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

VOV.VN - GSTS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng cục Quản lí chất lượng cho biết, Bộ GD-ĐT đang thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính và sẽ hoàn thành đề án trong năm 2026. Việc xây dựng ngân hàng đề thi đủ lớn, tin cậy cũng đang được gấp rút triển khai.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục