Hơn 17.000 học sinh Hà Nội rẽ hướng trước kỳ thi lớp 10 công lập 2026

Năm học 2025–2026, Hà Nội dự kiến có khoảng 147.000 học sinh lớp 9 được xét tốt nghiệp THCS, tăng khoảng 20.000 so với năm trước. Trong khi đó, số thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT công lập năm học 2026–2027 vào khoảng gần 130.000 em.

Như vậy, qua số liệu ban đầu, có hơn 17.000 học sinh không tham gia kỳ thi vào lớp 10 công lập năm 2026.

Theo đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội, ngoài các trường hợp được tuyển thẳng, nhóm học sinh này chủ yếu lựa chọn hướng đi khác như học nghề, học tại các trường tư thục, trường quốc tế, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc đi du học.

So với năm trước, con số này có xu hướng giảm. Năm 2025, có khoảng hơn 23.500 học sinh không đăng ký thi vào lớp 10 công lập, trên tổng số khoảng 127.000 học sinh tốt nghiệp THCS.

Với khoảng 130.000 thí sinh đăng ký dự thi năm 2026, Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 250 điểm thi với hơn 5.400 phòng thi để tổ chức kỳ thi.

Chuẩn bị cho năm học 2026–2027, Hà Nội cũng đưa vào hoạt động thêm 3 trường THPT công lập mới gồm: THPT Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa), THPT Việt Hùng (xã Việt Hùng) và Trường TH-THCS-THPT Minh Châu (xã Minh Châu).

Hiện Sở GD&ĐT Hà Nội đã giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho 124 trường THPT công lập và công lập chất lượng cao, với tổng 1.830 lớp, tương ứng 81.448 học sinh. Trong đó, 119 trường THPT công lập không chuyên được giao hơn 78.678 chỉ tiêu; 4 trường THPT chuyên tuyển 78 lớp với 2.370 học sinh; Trường THPT Phan Huy Chú – Đống Đa tuyển 400 học sinh.

Ghi nhận cho thấy có 35 trường THPT công lập không chuyên tăng chỉ tiêu so với năm trước, 61 trường giữ nguyên và 23 trường giảm chỉ tiêu.

Dự kiến muộn nhất ngày 6/5, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường THPT tại UBND xã, phường và trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

Năm 2026, Hà Nội cũng giao chỉ tiêu cho 89 trường THPT tư thục với 817 lớp, tương ứng 34.059 học sinh; đồng thời 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên được tuyển 262 lớp với 11.675 học viên.