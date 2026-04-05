Hà Nội giao hơn 81.000 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027

Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 cho 124 trường trung học phổ thông công lập và công lập chất lượng cao tổng số hơn 1.800 lớp, với hơn 81.400 học sinh.

Đối với nhóm trường THPT tư thục, Sở giao chỉ tiêu tuyển sinh cho 89 trường tuyển 817 lớp, với trên 34.000 học sinh. Sở cũng giao chỉ tiêu cho 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được tuyển 262 lớp với trên 11.000 học viên.

Các quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nêu rõ, Hiệu trưởng các đơn vị, trường học có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh đúng chỉ tiêu được giao, bảo đảm đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Năm học 2026-2027, thành phố có thêm 6 trường trung học phổ thông mới đi vào hoạt động, dự kiến bổ sung hơn 3.000 chỗ học, góp phần giảm áp lực tuyển sinh lớp 10. Trong đó, khối công lập có 4 trường gồm: Trung học phổ thông Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa), Trung học phổ thông Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng), Trung học phổ thông Việt Hùng (xã Đông Anh) và Trung học phổ thông Xuân Khanh (phường Sơn Tây). Khối tư thục có thêm 2 trường mới dự kiến tuyển sinh năm nay là Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo (phường Vĩnh Tuy) và Trung học phổ thông Edison (xã An Khánh).

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5, với 3 môn thi gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.