  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hà Nội giao hơn 81.000 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027

Chủ Nhật, 09:25, 05/04/2026
VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố các quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tại Hà Nội diễn ra ngày 30 và 31/5 tới.

Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 cho 124 trường trung học phổ thông công lập và công lập chất lượng cao tổng số hơn 1.800 lớp, với hơn 81.400 học sinh. 

Đối với nhóm trường THPT tư thục, Sở giao chỉ tiêu tuyển sinh cho 89 trường tuyển 817 lớp, với trên 34.000 học sinh. Sở cũng giao chỉ tiêu cho 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được tuyển 262 lớp với trên 11.000 học viên.

Các quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nêu rõ, Hiệu trưởng các đơn vị, trường học có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh đúng chỉ tiêu được giao, bảo đảm đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Năm học 2026-2027, thành phố có thêm 6 trường trung học phổ thông mới đi vào hoạt động, dự kiến bổ sung hơn 3.000 chỗ học, góp phần giảm áp lực tuyển sinh lớp 10. Trong đó, khối công lập có 4 trường gồm: Trung học phổ thông Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa), Trung học phổ thông Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng), Trung học phổ thông Việt Hùng (xã Đông Anh) và Trung học phổ thông Xuân Khanh (phường Sơn Tây). Khối tư thục có thêm 2 trường mới dự kiến tuyển sinh năm nay là Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo (phường Vĩnh Tuy) và Trung học phổ thông Edison (xã An Khánh).

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5, với 3 môn thi gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Minh Hường/VOV1
Vụ 300 tấn thịt heo bệnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát bếp ăn trường học
VOV.VN - Sau vụ việc 300 tấn thịt heo bệnh tại Hà Nội đã đưa ra thị trường, trong đó một phần đã đưa vào bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học. Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026 diễn ra chiều 4/4, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đã cung cấp thông tin liên quan.

Khánh Hòa rà soát chính sách hỗ trợ giáo dục vùng dân tộc thiểu số
VOV.VN - Sau khi VOV phản ánh việc học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa chưa được hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa và bán trú, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã có phản hồi và đang rà soát để xây dựng chính sách thống nhất trên toàn tỉnh.

Đại học Trà Vinh chính thức thuộc hệ thống giáo dục đại học Việt Nam
VOV.VN - Ngày 4/4, Đại học Trà Vinh long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế mới của nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

