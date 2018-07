Hơn 2.500 hộ dân ở Yên Bái phải di dời tạm thời do mưa lũ

Mực nước sông Hồng lúc 13h00 ngày 20/7 là 33,01 m (trên báo động 3) và tiếp tục dao động, khả năng lên 33,4 m (trên báo động 3 là 1,4 m). Trong khi đó mưa rất to kéo dài vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt trên địa bàn thành phố Yên Bái. Trọng điểm ngập hiện nay là các xã, phường: Âu Lâu, Hợp Minh, Giới Phiên, Văn Phú, Văn Tiến, Phúc Lộc, Hồng Hà, Nguyễn Thái Học, Yên Ninh, Tuy Lộc, Nam Cường.

Nước sông Hồng dâng cao.

Đặc biệt, tại xã Âu Lâu, nước suối Ngòi Lâu dâng cao đã gây ngập úng diện rộng, chia cắt nhiều thôn trên địa bàn, cầu treo tại thôn Trấn Thanh 1 bắc qua suối Ngòi Lâu đã bị sập do lũ.

Nước ngập sâu, chia cắt nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Yên Bái đang tích cực triển khai công tác ứng phó, di dời các hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ đến nơi an toàn. Đồng thời, thông báo, cảnh báo về mực nước sông Hồng cho các xã, phường ven sông và chỉ đạo UBND các xã, phường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lực lượng, phương tiện ứng trực, sẵn sàng giúp các hộ dân bị ảnh hưởng sơ tán đến nơi an toàn, ưu tiên sơ tán người già và trẻ em trước; chỉ đạo phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Thành phố cũng chỉ đạo các trường học có nguy cơ ngập úng sơ tán tài sản và các thiết bị phục vụ giảng dạy cho năm học mới./.

Theo báo báo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Chấn, tính đến 13 giờ chiều nay 20/7, toàn huyện có 17 người chết và mất tích do mưa lũ. Hiện lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân là: ông Đặng Phúc Tài - Phó Bí thư Đảng ủy xã Nậm Mười; cháu Lò Văn Di, sinh 2016, ở Bản Tủ xã Sơn Lương, Nậm Mười và bà Lường Thị Khuyên, ở xã An Lương. Trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục thiên tai tại Văn Chấn, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đánh giá cao công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả trước mắt của huyện. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ đang diễn ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành của tỉnh và huyện thành lập ngay Sở Chỉ huy hiện trường của tỉnh tại huyện Văn Chấn, do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cũng đã yêu cầu huyện Văn Chấn chủ động cập nhật thông tin, đánh giá đúng tình hình diễn biến xảy ra ở từng địa phương; có các phương án tổ chức huy động lực lượng để bố trí di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm; xác định cụ thể, chi tiết số lượng hộ dân phải di dời đến nơi ở an toàn. Đối với các trường hợp người dân có nhà bị sập và lũ cuốn trôi hoàn toàn, huyện hỗ trợ gạo và bố trí nơi ở tạm đảm bảo an toàn cho bà con. Bên cạnh đó là tổ chức huy động lực lượng, tìm kiếm những nạn nhân đang mất tích; có phương án đảm bảo giao thông và tiếp cận nơi bị sạt lở để nắm tình hình cụ thể và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội./.

