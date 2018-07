Mưa lũ ở Yên Bái làm 14 người chết và mất tích

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai cập nhật tình hình thiệt hại do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất đến 12h00 ngày 20/7/2018.

Về người: 5 người chết (Yên Bái 03 người chết do sạt lở đất, Thanh Hóa 2 người chết do lũ quét) và 13 người mất tích (Yên Bái 11 người do lũ cuốn, Thanh Hóa 2 người do lũ quét)

Về nhà: 98 nhà bị sập, cuốn trôi (Yên Bái 79, Hòa Bình 01, Thanh Hóa 03, Ngệ An 13, Hà Tĩnh 01)

Về Giao thông tại 1 số tuyến đường tại Yên Bái, Sơn La, Quảng Ninh, thanh Hóa, Nghệ An bị sạt lở.

Cụ thể tại Yên Bái, 3 người chết do mưa lũ gồm có 1 người ở xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên và 1 người ở xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải đều do bị đất đá vùi lấp, 1 người chưa xác định rõ.

11 người bị mất tích ở các huyện Văn Chấn (6 người), Văn Yên (2 người) và Mù Cang Chải (3 người). Ngoài ra, còn có 7 người ở các huyện Văn Chấn, Trấn Yên bị thương.

Nước các dòng suối trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ lên nhanh uy hiếp cuộc sống nhân dân.

Mưa lũ hai ngày qua ở Yên Bái cũng làm thiệt hại 642 ngôi nhà, trong đó có 79 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, chủ yếu ở huyện Trấn Yên; Văn Chấn, Mù Cang Chải và Văn Yên. Trong mưa lũ cũng đã có gần 300 nhà phải di dời người và tài sản…

Nhiều tỉnh lộ và đường xá bị sạt lở ách tắc.

Về kinh tế, mưa lũ đã làm sạt lở nhiều kè và bờ các sông suối; hàng chục công trình hạ tầng và điện bị hư hỏng. Các tuyến quốc lộ 32, 37, các tỉnh lộ 166, 172, 174 và đường xã, phường bị ách tắc tại nhiều điểm do nước lũ và sạt lở đất khiến giao thông tê liệt. Hiện nay, đường vào các khu vực bị mưa lũ rất khó khăn, nhiều nơi không thể tiếp cận.

Nước lũ kéo về cuồn cuộn.

Ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra trong 2 ngày qua ở tỉnh Yên Bái khoảng 10 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái, các địa phương và các ngành chức năng ở Yên Bái hiện đang trực tiếp có mặt ở cơ sở kiểm tra tình hình mưa lũ; động viên thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại; huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ các gia đình sớm ổn định chỗ ở. Đồng thời, tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ, đặc biệt là công tác rà soát, di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, sạt lở./.

Một số hình ảnh tại xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn sau cơn lũ:

Huy động lực lượng tại chỗ giúp dân ổn định chỗ ở.



Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, huyện Văn Chấn đã di dời khẩn cấp các hộ trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.



