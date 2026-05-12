Hơn 33.700 sĩ tử Cần Thơ tăng tốc cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Thứ Ba, 11:11, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hơn 32.700 học sinh lớp 12 tại Cần Thơ vừa tham gia kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây được xem là bước tập dượt quan trọng giúp học sinh làm quen áp lực phòng thi, rà soát kiến thức và tăng tốc ôn luyện trước kỳ thi chính thức diễn ra vào tháng 6 tới.

Trong 2 ngày 11 và 12/5, hơn 32.700 học sinh lớp 12 hệ giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại Cần Thơ tham gia kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2026. Hiện các sĩ tử đang bước vào giai đoạn ôn tập nước rút, sẵn sàng cho kỳ thi chính thức diễn ra vào tháng 6 tới.

Theo ghi nhận, các trường THPT tại Cần Thơ đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập từ sớm, phân loại học sinh theo năng lực để có phương pháp giảng dạy phù hợp. Không chỉ tập trung củng cố kiến thức trọng tâm, giáo viên còn chú trọng hướng dẫn kỹ năng làm bài, quản lý thời gian và ổn định tâm lý trong phòng thi.

hon 33.700 si tu can tho tang toc cho ky thi tot nghiep thpt nam 2026 hinh anh 1
Các trường THPT tại Cần Thơ đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập từ sớm, phân loại học sinh theo năng lực để có phương pháp giảng dạy phù hợp

Điểm nhấn trong giai đoạn nước rút là kỳ thi thử tốt nghiệp THPT diễn ra vào ngày 11 và 12/5. Theo lịch thi thử, ngày 11/5, buổi sáng thí sinh thi môn Ngữ văn (120 phút), buổi chiều thi môn Toán (90 phút). Ngày 12/5, buổi sáng thí sinh thi 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại như Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật; thời gian làm bài mỗi môn 50 phút.

Đây được xem là bước tập dượt quan trọng giúp học sinh làm quen với áp lực thi cử cũng như cấu trúc đề thi. Tại các điểm thi thử, mọi khâu tổ chức đều được thực hiện nghiêm túc, từ phát đề, coi thi đến thu bài, tạo điều kiện để học sinh trải nghiệm không khí thi cử giống như kỳ thi thật.

hon 33.700 si tu can tho tang toc cho ky thi tot nghiep thpt nam 2026 hinh anh 2
Sau kỳ thi thử, nhà trường sẽ phân tích kết quả để có giải pháp hỗ trợ phù hợp cho từng nhóm học sinh

Thầy Nguyễn Hoài Thanh, giáo viên Ngữ văn Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng cho biết, qua kết quả kỳ thi thử, học sinh sẽ biết mình còn thiếu sót ở đâu để cải thiện trước kỳ thi chính thức. Sau kỳ thi thử, nhà trường cũng sẽ phân tích kết quả để có giải pháp hỗ trợ phù hợp cho từng nhóm học sinh trong giai đoạn cuối.

Thầy Thanh cho biết: “Để ôn tập, chúng tôi đã triển khai từ đầu năm theo định hướng đề mẫu mà Bộ GD&ĐT ban hành. Trên cơ sở đó, giáo viên tổ chức cho học sinh luyện đề, tiếp cận kiến thức và kỹ năng xử lý các dạng bài tập. Đến thời điểm hiện tại, công tác ôn tập diễn ra khá hiệu quả, các em cơ bản đã nắm được những kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới”.

hon 33.700 si tu can tho tang toc cho ky thi tot nghiep thpt nam 2026 hinh anh 3
Tại các điểm thi thử, mọi khâu tổ chức đều được thực hiện nghiêm túc, từ phát đề, coi thi đến thu bài

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chính thức diễn ra. Áp lực là điều khó tránh khỏi đối với các sĩ tử, tuy nhiên với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhà trường, giáo viên và gia đình, các em đang nỗ lực củng cố kiến thức, đặc biệt ở những môn còn hạn chế để đạt kết quả tốt nhất.

Em Trần Gia Linh, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Châu Văn Liêm chia sẻ: “Từ đầu năm đến nay, chúng em đã ôn tập rất nhiều và cố gắng chuẩn bị cho kỳ thi này. Em luôn giữ tinh thần nỗ lực, cố gắng và ôn luyện kỹ càng. Bên cạnh đó, em cũng dành thời gian tập thể thao, giải trí hợp lý để giữ sức khỏe tốt”.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12/6/2026. Cần Thơ dự kiến có hơn 33.700 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 29.771 thí sinh hệ giáo dục phổ thông, 2.956 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên và còn lại là thí sinh tự do.

Hồng Phương/VOV-ĐBSCL
