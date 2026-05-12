Thứ Ba, 11:45, 12/05/2026

Hơn 37km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đưa vào khai thác tạm

VOV.VN - Cuối tháng 4 năm 2026, tuyến cao tốc dài hơn 37km thuộc dự án thành phần 2 và 3 đã được khai thác, kết nối từ nút từ giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tại xã Long Thành, TP Đồng Nai đến Quốc lộ 56 và tuyến tránh Bà Rịa (TP. Bà Rịa cũ) TP.HCM. Tốc độ tối đa cho phép trên cao tốc hiện là 80/km.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đầu tư theo tiêu chuẩn 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh với 2 làn dừng khẩn cấp, bề rộng nền đường dao động từ 24,75m đến 27m, dự án đã thông xe kỹ thuật vào ngày 19/4/2025 và được đưa vào khai thác tạm cùng với dự án thành phần 2 từ ngày 29/4/2026.

37km cao tốc đang được khai thác tạm có quy mô từ 4 đến 6 làn xe
Một số cầu vượt đã hoàn thành, các phương tiện lưu thông thuận tiện
Đường dẫn vào Quốc lộ 51 đoạn qua phường Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) cũng được đấu nối
Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) dài 19,5km
Hệ thống biển báo, chỉ dẫn được đơn vị trí công bố trí phù hợp, thuận lợi cho việc di chuyển của các phương tiện 
Dự kiến toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào giữa năm 2026, tạo thành một trục giao thông quan trọng kết nối vùng Đông Nam Bộ
Tuy nhiên, một số lối ra chưa được đấu nối (đường dẫn đến xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh) 
Đường dẫn vào sân bay Long Thành cũng chưa hoàn thiện, các phương tiện chưa di chuyển vào 
Điểm kết thúc tại nút giao với Quốc lộ 56 và tuyến tránh Bà Rịa thuộc TP.HCM (TP. Bà Rịa cũ)

 

Lưu Sơn-CTV Mai Thy/VOV-TP.HCM
