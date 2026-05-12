Thứ Ba, 11:45, 12/05/2026
Hơn 37km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đưa vào khai thác tạm
VOV.VN - Cuối tháng 4 năm 2026, tuyến cao tốc dài hơn 37km thuộc dự án thành phần 2 và 3 đã được khai thác, kết nối từ nút từ giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tại xã Long Thành, TP Đồng Nai đến Quốc lộ 56 và tuyến tránh Bà Rịa (TP. Bà Rịa cũ) TP.HCM. Tốc độ tối đa cho phép trên cao tốc hiện là 80/km.
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đầu tư theo tiêu chuẩn 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh với 2 làn dừng khẩn cấp, bề rộng nền đường dao động từ 24,75m đến 27m, dự án đã thông xe kỹ thuật vào ngày 19/4/2025 và được đưa vào khai thác tạm cùng với dự án thành phần 2 từ ngày 29/4/2026.
Gửi bình luận thành công
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s