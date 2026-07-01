Hơn 4.200 điểm 10 môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Cùng với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố phổ điểm các môn thi. Đối với môn Toán, phổ điểm dịch chuyển tích cực khi điểm trung bình đạt 5,65, gần 30% thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên và hơn 4.200 bài thi đạt điểm 10.

Sau đây là phổ điểm thi môn Toán năm 2026.

Tổng thể, phổ điểm môn Toán năm 2026 phản ánh một bức tranh tích cực hơn so với năm 2025. Mặt bằng điểm được nâng lên với điểm trung bình đạt 5,65, tỷ lệ dưới trung bình giảm gần 18,5 điểm phần trăm, trong khi số bài thi đạt từ 7 điểm trở lên tăng lên hơn 352.000 bài.

Dù vậy, phổ điểm vẫn giữ được độ phân hóa khi chỉ có 4.208 bài đạt điểm tuyệt đối trên tổng số hơn 1,19 triệu thí sinh, tạo cơ sở thuận lợi cho các trường đại học sử dụng kết quả kỳ thi trong công tác tuyển sinh.

Phổ điểm là biểu đồ thể hiện sự phân bố điểm của tất cả thí sinh ở từng môn thi hoặc tổ hợp xét tuyển. Đây là căn cứ quan trọng để đánh giá mặt bằng điểm thi của cả nước và là dữ liệu mà các trường đại học cũng sử dụng khi xây dựng phương án tuyển sinh.

Thông qua phổ điểm, có thể nhận biết đề thi năm đó khó hay dễ, mặt bằng điểm tăng hay giảm so với năm trước. Do đề thi và chất lượng thí sinh mỗi năm khác nhau nên phổ điểm cũng thay đổi, không có năm nào giống năm nào. Vì vậy, thí sinh không nên chỉ so sánh điểm của mình với điểm chuẩn năm trước mà cần đặt điểm số vào bối cảnh của phổ điểm năm nay.

Một yếu tố cần đặc biệt lưu ý là số lượng thí sinh cùng đạt mức điểm với mình và số lượng thí sinh có điểm cao hơn. Nếu rất nhiều thí sinh tập trung ở một khoảng điểm, mức độ cạnh tranh sẽ lớn hơn và điểm chuẩn của nhiều trường có thể tăng.

Phổ điểm của từng tổ hợp xét tuyển cũng phản ánh nguồn tuyển của các trường đại học. Khi một tổ hợp có nhiều thí sinh đạt điểm cao, các trường sử dụng tổ hợp đó sẽ có nguồn tuyển dồi dào, khiến cơ hội của những thí sinh ở mức điểm thấp hơn giảm đi. Ngược lại, nếu số lượng thí sinh đạt điểm cao không nhiều, cơ hội trúng tuyển của nhóm điểm trung bình khá sẽ rộng mở hơn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra ngày 11-12/6, với 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn: vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế - pháp luật và ngoại ngữ.