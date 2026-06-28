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Hơn 5.000 người đi bộ đồng hành kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

Chủ Nhật, 10:05, 28/06/2026
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VOV.VN - Sáng 28/6, hơn 5.000 người dân của TP.HCM đã tham gia hoạt động đi bộ đồng hành, nhân kỷ niệm 50 năm Sài Gòn - Gia Định chính thức được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

 

Hơn 5.000 người dân từ các cơ quan, lực lượng vũ trang, các đơn vị doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo các bạn trẻ và đông đảo người dân thành phố tham gia đi bộ nhằm thể hiện sự đoàn kết đồng lòng vươn lên mạnh mẽ của thành phố. 

Quãng đường đi bộ, qua những địa điểm được xem như di sản của thành phố như Nhà thờ Đức Bà, Trụ sở UBND Thành phố, Hội trường Thống Nhất,…

hon 5.000 nguoi di bo dong hanh ky niem 50 nam thanh pho mang ten bac hinh anh 1
Hơn 5.000 người dân tham gia đi bộ diễu hành kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, hoạt động đi bộ đồng hành nhằm lan tỏa phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao sức khỏe cộng đồng và là ngày hội của tinh thần đại đoàn kết của người dân thành phố.  

Từ hoạt động này, TP.HCM mong muốn phong trào thể dục thể thao lan toả mạnh mẽ đến từng cơ quan, trường học từng hộ gia đình để việc rèn luyện sức khỏe trở thành sự tự giác thành nếp sống lành mạnh. 

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Lãnh đạo thành phố, các ban ngành cùng tham gia đi bộ với đông đảo người dân 
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Người dân đến từ nhiều cơ quan, đơn vị, trường học của thành phố tham gia đi bộ sáng 28/6

Tuệ Nguyên, học sinh trường THPT Lê Quý Đôn, tham gia hoạt động diễu hành đi bộ sáng nay chia sẻ, em cảm thấy rất tự hào khi cùng mọi người đi bộ trên thành phố mang tên Bác cũng như được sống trên thành phố mang tên chủ tịch Hồ Chí Minh.

Còn bà Trần Nhật Phượng, ngụ ở  phường Phú Thọ Hoà đại diện khối mặt trận tổ quốc thành phố không giấu được niềm vui lẫn tự hào khi cùng hoà chung không khí nhộn nhịp với nhiều người dân cùng những ban ngành, đoàn thể trong hoạt đồng này. 

"Không khí rất vui và hào hứng, chúng tôi rất vui khi được tham gia diễu hành đi bộ dịp 50 năm thành phố mang tên Bác", bà Phượng nói.

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Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
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