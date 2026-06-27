Hơn 4.000 người tham gia giải chạy chào mừng 50 năm TP.HCM mang tên Bác

Đây là hoạt động kỷ niệm 101 ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; Ngày gia đình Việt Nam và chào mừng 50 năm ngày Thành phố Hồ Chí Minh chính thức mang tên Bác.

Tham gia giải có 4.000 vận động viên là những kỹ sư, kiến trúc sư, công nhân, viên chức, người lao động ngành xây dựng, phóng viên, biên tập viên cùng người dân, du khách đang sinh sống, du lịch tại Vũng Tàu.

Cung đường kết hợp Biển - Núi tại giải chạy

Các vận động viên tham gia chạy ở ba nội dung: 5, 10 và 21km, đi qua các cung đường tuyệt đẹp, kết hợp giữa không gian núi - biển và nhiều điểm du lịch nổi tiếng… mang lại sự hứng khởi cho những người tham gia.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng Biên tập Báo Xây dựng, giải chạy cũng là dịp tôn vinh những đóng góp của đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thầu, công nhân xây dựng, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển đô thị, hạ tầng giao thông, vận tải, logistics, bất động sản cùng nhiều tổ chức, cá nhân đang trực tiếp góp phần kiến tạo diện mạo hiện đại, văn minh cho Việt Nam.

Tổng Biên tập Báo Xây dựng tặng 100 triệu đồng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở phường Vũng Tàu

Điểm nhấn của giải là nội dung thi đấu đồng đội dành cho các đơn vị trong ngành xây dựng, góp phần tạo nên bản sắc riêng của sự kiện, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hợp tác và phát huy sức mạnh tập thể.

Dịp này, Báo Xây dựng, bạn đọc và các mạnh thường quân tặng 100 triệu đồng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập tốt của phường Vũng Tàu.

Giải chạy phong trào tại xã Long Sơn

Trước đó, vào sáng cùng ngày, UBND xã Long Sơn (TP Vũng Tàu cũ) cũng tổ chức giải chạy phong trào “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”, thu hút 800 vận động viên là cán bộ, nhân viên, người dân trên địa bàn xã tham gia.