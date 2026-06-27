English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hơn 4.000 người tham gia giải chạy chào mừng 50 năm TP.HCM mang tên Bác

Thứ Bảy, 21:03, 27/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 27/6, tại Quảng trường tháp Tam Thắng (TP Vũng Tàu cũ), TP.HCM, Báo Xây dựng phối hợp cùng các đơn vị liên quan và các mạnh thường quân tổ chức giải chạy “Vững bước kiến tạo tương lai” năm 2026.

Đây là hoạt động kỷ niệm 101 ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; Ngày gia đình Việt Nam và chào mừng 50 năm ngày Thành phố Hồ Chí Minh chính thức mang tên Bác.

Tham gia giải có 4.000 vận động viên là những kỹ sư, kiến trúc sư, công nhân, viên chức, người lao động ngành xây dựng, phóng viên, biên tập viên cùng người dân, du khách đang sinh sống, du lịch tại Vũng Tàu.

hon 4.000 nguoi tham gia giai chay chao mung 50 nam tp.hcm mang ten bac hinh anh 1
Cung đường kết hợp Biển - Núi tại giải chạy

Các vận động viên tham gia chạy ở ba nội dung: 5, 10 và 21km, đi qua các cung đường tuyệt đẹp, kết hợp giữa không gian núi - biển và nhiều điểm du lịch nổi tiếng… mang lại sự hứng khởi cho những người tham gia.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng Biên tập Báo Xây dựng, giải chạy cũng là dịp tôn vinh những đóng góp của đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thầu, công nhân xây dựng, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển đô thị, hạ tầng giao thông, vận tải, logistics, bất động sản cùng nhiều tổ chức, cá nhân đang trực tiếp góp phần kiến tạo diện mạo hiện đại, văn minh cho Việt Nam.

hon 4.000 nguoi tham gia giai chay chao mung 50 nam tp.hcm mang ten bac hinh anh 2
Tổng Biên tập Báo Xây dựng tặng 100 triệu đồng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở phường Vũng Tàu

Điểm nhấn của giải là nội dung thi đấu đồng đội dành cho các đơn vị trong ngành xây dựng, góp phần tạo nên bản sắc riêng của sự kiện, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hợp tác và phát huy sức mạnh tập thể.

Dịp này, Báo Xây dựng, bạn đọc và các mạnh thường quân tặng 100 triệu đồng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập tốt của phường Vũng Tàu.

hon 4.000 nguoi tham gia giai chay chao mung 50 nam tp.hcm mang ten bac hinh anh 3
Giải chạy phong trào tại xã Long Sơn 

Trước đó, vào sáng cùng ngày, UBND xã Long Sơn (TP Vũng Tàu cũ) cũng tổ chức giải chạy phong trào “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”, thu hút 800 vận động viên là cán bộ, nhân viên, người dân trên địa bàn xã tham gia.

giai chay Hai Phong legacy marathon.jpg

8.280 vận động viên tham gia Giải chạy Hải Phòng Legacy Marathon 2026

VOV.VN - Nằm trong chuỗi sự kiện trọng điểm hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 và chào mừng 71 năm Ngày giải phóng thành phố Hải Phòng, CTCP Zaha Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng công bố sự kiện thể thao ý nghĩa: Giải chạy Hải Phòng Legacy Marathon 2026 – Dấu chân thành phố Cảng.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hàng ngàn công nhân TP.HCM đón tin vui từ đại dự án nhà ở xã hội, nhà cho thuê
Hàng ngàn công nhân TP.HCM đón tin vui từ đại dự án nhà ở xã hội, nhà cho thuê

VOV.VN - Ngày 26/6, UBND TP.HCM tổ chức lễ khởi công đồng loạt 4 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê với tổng số hơn 6.200 căn hộ tại khu vực Bắc TP.HCM (Bình Dương cũ). Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026).

Hàng ngàn công nhân TP.HCM đón tin vui từ đại dự án nhà ở xã hội, nhà cho thuê

Hàng ngàn công nhân TP.HCM đón tin vui từ đại dự án nhà ở xã hội, nhà cho thuê

VOV.VN - Ngày 26/6, UBND TP.HCM tổ chức lễ khởi công đồng loạt 4 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê với tổng số hơn 6.200 căn hộ tại khu vực Bắc TP.HCM (Bình Dương cũ). Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026).

TP.HCM sắp đồng loạt khởi công loạt siêu dự án trị giá hàng trăm nghìn tỷ đồng
TP.HCM sắp đồng loạt khởi công loạt siêu dự án trị giá hàng trăm nghìn tỷ đồng

VOV.VN - Theo Kế hoạch của UBND TP.HCM, sáng 1/7, UBND TP.HCM sẽ tổ chức Lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

TP.HCM sắp đồng loạt khởi công loạt siêu dự án trị giá hàng trăm nghìn tỷ đồng

TP.HCM sắp đồng loạt khởi công loạt siêu dự án trị giá hàng trăm nghìn tỷ đồng

VOV.VN - Theo Kế hoạch của UBND TP.HCM, sáng 1/7, UBND TP.HCM sẽ tổ chức Lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Giá nhà ở xã hội tại TP.HCM bị đẩy lên cao, ai sẽ mua nếu chính sách thay đổi?
Giá nhà ở xã hội tại TP.HCM bị đẩy lên cao, ai sẽ mua nếu chính sách thay đổi?

VOV.VN - Từng được mua với giá chỉ hơn 1 tỷ đồng, nhiều căn hộ nhà ở xã hội tại TP.HCM hiện được rao bán từ 5 đến 6 tỷ đồng, tương đương 80 đến 90 triệu đồng/m². Tuy nhiên, nếu tương lai nhà ở xã hội chỉ được chuyển cho đối tượng mua nhà ở xã hội thì nỗi lo mất thanh khoản là có thật.

Giá nhà ở xã hội tại TP.HCM bị đẩy lên cao, ai sẽ mua nếu chính sách thay đổi?

Giá nhà ở xã hội tại TP.HCM bị đẩy lên cao, ai sẽ mua nếu chính sách thay đổi?

VOV.VN - Từng được mua với giá chỉ hơn 1 tỷ đồng, nhiều căn hộ nhà ở xã hội tại TP.HCM hiện được rao bán từ 5 đến 6 tỷ đồng, tương đương 80 đến 90 triệu đồng/m². Tuy nhiên, nếu tương lai nhà ở xã hội chỉ được chuyển cho đối tượng mua nhà ở xã hội thì nỗi lo mất thanh khoản là có thật.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục