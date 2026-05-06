  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
TP.HCM sẽ tặng hộ gia đình khó khăn 1 triệu đồng dịp 50 năm Thành phố mang tên Bác

Thứ Tư, 23:31, 06/05/2026
VOV.VN - TP.HCM sẽ tặng 1 triệu đồng mỗi hộ gia đình chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo,.. dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026).

Hoạt động này nằm trong kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM về truyền thông các hoạt động kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), 140 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2026) và 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026)

Dịp này, TP.HCM sẽ phát động thi đua nhân kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

TP.HCM sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiêu biểu, TP.HCM sẽ tặng 1 triệu đồng cho mỗi hộ cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác.  

Tính đến cuối năm 2025, TP.HCM có khoảng 15.000 hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều tỉnh/thành phố, trong đó hơn 2.400 hộ nghèo và gần 12.800 hộ cận nghèo cùng nhiều trường hợp thuộc diện chính sách, khó khăn khác.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 70 dự án với hơn 1.200 phòng học mới. Khởi công các dự án gồm đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và công viên, cụm cảng biển cảng quốc tế Cần Giờ và cảng container Cái Mép Hạ, cầu/hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, thu hút vốn nhà đầu tư chiến lược tham gia Trung tâm tài chính quốc tế.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ tổ chức Lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức triển lãm, hội thảo khoa học về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của TP.HCM qua 50 năm chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và những vấn đề liên quan tới xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

Thông qua các hoạt động trên, Thành phố hướng tới mục tiêu tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; bồi đắp niềm tự hào, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hungary

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam vừa phối hợp chính quyền thành phố Zalaegerszeg (Hungary) tổ chức lễ dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm dựng Tượng đài của Người, đồng thời tọa đàm về tư tưởng đoàn kết quốc tế – giá trị nền tảng gắn kết quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hungary.

Triển lãm “TP.HCM vang mãi khúc khải hoàn” kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước
VOV.VN - Sáng 23/4, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Thành uỷ TP.HCM cùng các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh “Việt Nam - Một dải non sông” và “Thành phố Hồ Chí Minh vang mãi khúc khải hoàn”.

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 30/4 và 1/5, bắn pháo hoa tại 8 điểm

VOV.VN - Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cho biết, TP.HCM sẽ tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn.

TP.HCM khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng

VOV.VN - Triển lãm ảnh với chủ đề “Dân tộc anh hùng, Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại” đúng vào dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

