TP.HCM sẽ tặng hộ gia đình khó khăn 1 triệu đồng dịp 50 năm Thành phố mang tên Bác

Hoạt động này nằm trong kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM về truyền thông các hoạt động kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), 140 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2026) và 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026)

Dịp này, TP.HCM sẽ phát động thi đua nhân kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

TP.HCM sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiêu biểu, TP.HCM sẽ tặng 1 triệu đồng cho mỗi hộ cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác.

Tính đến cuối năm 2025, TP.HCM có khoảng 15.000 hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều tỉnh/thành phố, trong đó hơn 2.400 hộ nghèo và gần 12.800 hộ cận nghèo cùng nhiều trường hợp thuộc diện chính sách, khó khăn khác.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 70 dự án với hơn 1.200 phòng học mới. Khởi công các dự án gồm đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và công viên, cụm cảng biển cảng quốc tế Cần Giờ và cảng container Cái Mép Hạ, cầu/hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, thu hút vốn nhà đầu tư chiến lược tham gia Trung tâm tài chính quốc tế.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ tổ chức Lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức triển lãm, hội thảo khoa học về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của TP.HCM qua 50 năm chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và những vấn đề liên quan tới xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

Thông qua các hoạt động trên, Thành phố hướng tới mục tiêu tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; bồi đắp niềm tự hào, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.