Hơn 600 thí sinh Hà Nội vắng mặt, chưa làm thủ tục dự thi lớp 10

Sở GD&ĐT Hà Nội nhận định, nhiều học sinh trong số này có thể đã lựa chọn học nghề hoặc đăng ký vào các trường ngoài công lập. Tuy nhiên, thí sinh vẫn có thể đến làm thủ tục vào sáng 30/5 trước giờ thi môn Ngữ văn. Nếu không tham dự, các em sẽ được coi là bỏ thi và không đủ điều kiện xét tuyển vào lớp 10 công lập.

Ngoài ra, toàn thành phố ghi nhận 5 thí sinh cần hỗ trợ y tế do vấn đề sức khỏe.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, các điểm thi đã hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, bố trí khu vực chờ cho phụ huynh và chuẩn bị máy phát điện dự phòng để xử lý sự cố. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm thi cũng được siết chặt, đặc biệt tại khu vực bảo quản đề thi, bài thi và hệ thống camera giám sát.

Các điểm thi đồng thời tăng cường phương án bảo quản tư trang cho thí sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm và phối hợp phân luồng giao thông nhằm hạn chế ùn tắc trong những ngày thi.

Lịch thi vào lớp 10 năm 2026

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội diễn ra trong hai ngày 30-31/5 với gần 125.000 thí sinh đăng ký dự thi – mức cao kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây. Thí sinh đăng ký vào các trường chuyên Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An và Sơn Tây sẽ tiếp tục dự thi môn chuyên vào ngày 1/6.

Năm nay, Hà Nội tổ chức hơn 220 điểm thi, huy động gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia phục vụ kỳ thi. Thành phố yêu cầu các điểm thi chuẩn bị phương án chống nóng, đảm bảo không để xảy ra mất điện trong thời gian thi và bố trí khu vực chờ cho phụ huynh.

Theo kế hoạch, điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 công lập tại Hà Nội dự kiến được công bố từ ngày 19 đến 22/6.