English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sáng nay (29/5), thí sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi lớp 10 THPT công lập

Thứ Sáu, 06:00, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (29/5), thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra vào các ngày 30/5 và 31/5 với hệ không chuyên, thí sinh dự tuyển vào các trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6.

sang nay 29 5 , thi sinh ha noi lam thu tuc du thi lop 10 thpt cong lap hinh anh 1
Ảnh minh họa

Kỳ thi gồm ba môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó, Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút, môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm nay có khoảng 125.000 thí sinh đăng ký dự thi. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là trên 81.000 em. Thí sinh sẽ dự thi tại 224 điểm thi với hơn 5.300 phòng thi.

Lịch thi như sau:

sang nay 29 5 , thi sinh ha noi lam thu tuc du thi lop 10 thpt cong lap hinh anh 2
sang nay 29 5 , thi sinh ha noi lam thu tuc du thi lop 10 thpt cong lap hinh anh 3

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2026-2027, số trường THPT công lập tham gia vào hệ thống tuyển sinh được tăng thêm, đồng nghĩa sẽ có nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh công lập, mở rộng cơ hội học tập cho học sinh. Cụ thể, các trường mới tham gia tuyển sinh năm học 2026-2027 gồm: Trường Trung học phổ thông Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa), trường Trung học phổ thông Việt Hùng (xã Đông Anh), trường Trung học phổ thông Minh Châu (địa bàn Ba Vì cũ). Tổng số trường trung học phổ thông công lập của Hà Nội có chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026-2027 là 124 trường công lập, gồm 4 trường chuyên và 120 trường không chuyên.

Bên cạnh đó, đây cũng là năm đầu tiên Hà Nội bỏ “rào cản” hộ khẩu thường trú, thay thế bằng điều kiện cư trú, tạo thuận lợi tối đa trong tiếp cận giáo dục cho học sinh trên địa bàn. Học sinh hoặc cha mẹ, hoặc người giám hộ của học sinh chỉ cần có nơi cư trú (nơi thường trú hoặc nơi tạm trú) tại Hà Nội.

Năm nay, các thí sinh được lựa chọn, đăng ký 3 nguyện vọng vào bất kỳ trường THPT công lập nào trên toàn thành phố.

Đồng thời, mức điểm giữa các nguyện vọng trong xét tuyển được điều chỉnh: Điểm xét tuyển nguyện vọng 2 cao hơn điểm xét tuyển nguyện vọng 1 là 0,5 điểm (trước đây là 1,0 điểm); điểm xét tuyển nguyện vọng 3 cần cao hơn 1,0 điểm (trước đây là 2,0 điểm).

Đặc biệt, năm nay toàn bộ quy trình đăng ký dự thi vào lớp 10 đã được thực hiện theo hình thức trực tuyến. Hệ thống cung cấp số liệu thống kê nguyện vọng theo thời gian để thí sinh có thể tham khảo số liệu đăng ký vào các trường và chủ động điều chỉnh nguyện vọng cho phù hợp. Đây cũng là thuận lợi lớn với các thí sinh.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Tag: tuyển sinh lớp 10 thi vào 10 hà nội thpt công lập quy chế thi lịch thi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thi xong kỳ thi vào lớp 10, việc đầu tiên con sẽ ăn trứng!
Thi xong kỳ thi vào lớp 10, việc đầu tiên con sẽ ăn trứng!

VOV.VN - Kì thi tuyển sinh vào 10 ở nhiều địa phương, đặc biệt những địa bàn có mật độ dân cư đông đúc như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh luôn tạo nên áp lực rất lớn. Rất nhiều giải pháp được thí sinh và người nhà áp dụng nhằm giải tỏa áp lực tâm lí.

Thi xong kỳ thi vào lớp 10, việc đầu tiên con sẽ ăn trứng!

Thi xong kỳ thi vào lớp 10, việc đầu tiên con sẽ ăn trứng!

VOV.VN - Kì thi tuyển sinh vào 10 ở nhiều địa phương, đặc biệt những địa bàn có mật độ dân cư đông đúc như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh luôn tạo nên áp lực rất lớn. Rất nhiều giải pháp được thí sinh và người nhà áp dụng nhằm giải tỏa áp lực tâm lí.

Trước giờ G thi lớp 10 ở Hà Nội: Những lỗi nhỏ dễ khiến thí sinh mất điểm oan
Trước giờ G thi lớp 10 ở Hà Nội: Những lỗi nhỏ dễ khiến thí sinh mất điểm oan

VOV.VN - Chỉ còn 2 ngày nữa, kỳ thi vào lớp 10 công lập Hà Nội sẽ diễn ra. Theo giáo viên, kỹ năng làm bài và tâm lý ổn định là yếu tố then chốt. Thí sinh được khuyên làm chắc câu dễ, phân bổ thời gian hợp lý, rà soát kỹ bài. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý nhiều quy định quan trọng trước giờ G.

Trước giờ G thi lớp 10 ở Hà Nội: Những lỗi nhỏ dễ khiến thí sinh mất điểm oan

Trước giờ G thi lớp 10 ở Hà Nội: Những lỗi nhỏ dễ khiến thí sinh mất điểm oan

VOV.VN - Chỉ còn 2 ngày nữa, kỳ thi vào lớp 10 công lập Hà Nội sẽ diễn ra. Theo giáo viên, kỹ năng làm bài và tâm lý ổn định là yếu tố then chốt. Thí sinh được khuyên làm chắc câu dễ, phân bổ thời gian hợp lý, rà soát kỹ bài. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý nhiều quy định quan trọng trước giờ G.

Thi lớp 10 Hà Nội: Thí sinh bị trừ 50% điểm hoặc hủy kết quả nếu vi phạm lỗi gì?
Thi lớp 10 Hà Nội: Thí sinh bị trừ 50% điểm hoặc hủy kết quả nếu vi phạm lỗi gì?

VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông công lập của Hà Nội sẽ diễn ra vào các ngày 30-31/5. Theo quy chế, thí sinh vi phạm quy chế thi sẽ bị xử lý kỷ luật theo ba mức: khiển trách, cảnh cáo và đình chỉ thi, tùy theo mức độ vi phạm.

Thi lớp 10 Hà Nội: Thí sinh bị trừ 50% điểm hoặc hủy kết quả nếu vi phạm lỗi gì?

Thi lớp 10 Hà Nội: Thí sinh bị trừ 50% điểm hoặc hủy kết quả nếu vi phạm lỗi gì?

VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông công lập của Hà Nội sẽ diễn ra vào các ngày 30-31/5. Theo quy chế, thí sinh vi phạm quy chế thi sẽ bị xử lý kỷ luật theo ba mức: khiển trách, cảnh cáo và đình chỉ thi, tùy theo mức độ vi phạm.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục