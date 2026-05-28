Trước giờ G thi lớp 10 ở Hà Nội: Những lỗi nhỏ dễ khiến thí sinh mất điểm oan

Làm chắc câu dễ trước, dành 10 phút kiểm tra bài

Năm nay, Hà Nội có gần 125.000 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập. Với chỉ tiêu khoảng 82.660 em, tỷ lệ trúng tuyển đạt khoảng 56%, khiến cuộc đua vào trường công lập tiếp tục căng thẳng và áp lực với nhiều thí sinh.

Thí sinh sẽ thi ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ trong hai ngày 30-31/5. Những em có nguyện vọng vào trường chuyên tiếp tục thi thêm ngày 1/6.

Theo cô Vũ Quỳnh Trang, giáo viên Tiếng Anh tại Trường THPT Thăng Long, bên cạnh kiến thức, kỹ năng làm bài trong phòng thi đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt với các môn trắc nghiệm như tiếng Anh. Ngay khi nhận đề, học sinh cần bình tĩnh, nghe kỹ hướng dẫn của giám thị và kiểm tra đề cẩn thận theo đúng quy trình. Trong quá trình làm bài, các em nên vận dụng đúng kỹ năng làm từng dạng bài đã được giáo viên hướng dẫn trong quá trình ôn tập.

Một kỹ năng đặc biệt quan trọng là thí sinh cần phân bổ thời gian hợp lý. Sau khi hoàn thành bài, học sinh nên dành thêm khoảng 10-15 phút để rà soát toàn bộ bài làm, tránh những sai sót đáng tiếc.

“Với môn tiếng Anh, mỗi dạng bài đều có dấu hiệu nhận biết và cách xử lý riêng. Các con cứ bình tĩnh làm từng bước, vận dụng đúng kỹ năng mà thầy cô đã dạy”, cô Trang nói. Theo cô, với những câu khó hoặc chưa chắc chắn, học sinh không nên mất quá nhiều thời gian ngay từ đầu mà có thể đánh dấu lại để xử lý sau. Các em nên ưu tiên hoàn thành trước những câu mình chắc chắn để tránh mất điểm đáng tiếc.

Một kỹ năng đặc biệt quan trọng là phân bổ thời gian hợp lý. Theo cô Trang, thời gian 60 phút của bài thi tiếng Anh hoàn toàn đủ để học sinh vừa làm bài vừa kiểm tra lại.

“Thông thường học sinh có thể hoàn thành bài trong khoảng 30-35 phút. Tuy nhiên rất nhiều em làm xong sớm nhưng lại chủ quan, không kiểm tra lại bài. Có rất nhiều trường hợp mất điểm không phải vì không biết làm mà do tô nhầm đáp án, tô lệch, tô không kín hoặc bị lệch dòng. Đây là những lỗi rất đáng tiếc”, cô chia sẻ.

Vì thế, sau khi hoàn thành bài, học sinh nên dành thêm khoảng 10-15 phút để rà soát toàn bộ, đặc biệt là những câu đã đánh dấu và phần tô đáp án trên phiếu trả lời trắc nghiệm.

Ngoài ra, cô Trang cũng khuyên học sinh cần giữ tâm lý ổn định trong suốt quá trình làm bài, tránh hoang mang khi gặp câu khó. “Các con phải thật bình tĩnh, làm theo đúng quy trình mà thầy cô đã hướng dẫn. Sau khi hoàn thành những câu dễ và chắc chắn, mới quay lại xử lý câu khó bằng phương pháp loại trừ đáp án”, cô nói thêm.

Trong khi đó, cô Nguyễn Vũ Mai Phương, giáo viên Ngữ văn tại Hà Nội thì cho rằng với môn Văn, kỹ năng quan trọng nhất là sự tự tin và khả năng giữ vững tâm lý khi vào phòng thi. “Các con phải tin vào chính mình, tin vào những gì mình đã được luyện suốt cả năm học. Nếu bản thân còn không tin vào điều mình viết thì sẽ rất khó thuyết phục người chấm”, cô Phương chia sẻ.

Theo cô, đề thi hiện nay có tính mở cao nên học sinh không thể học thuộc lòng máy móc như trước mà cần thể hiện được tư duy, góc nhìn và bản lĩnh cá nhân trong bài viết. Đề càng mở thì càng cần bản lĩnh. Các con chỉ có thể thể hiện được điều đó khi bước vào phòng thi với tâm lý bình tĩnh và tự tin.

Cô Phương cũng lưu ý học sinh không nên quá hoang mang bởi những thông tin từ bên ngoài hoặc thay đổi phương pháp làm bài vào phút cuối. “Ở giai đoạn này nhiều bạn rất dễ bị lung lay, nghe người này người kia rồi mất phương hướng. Nhưng một năm học vừa qua là đủ để các con tích lũy kiến thức và phương pháp rồi. Điều quan trọng nhất lúc này là tin vào quá trình mình đã cố gắng”, cô Phương nhắn nhủ.

Phụ huynh cần đồng hành để con giữ tâm lý ổn định

Không chỉ giáo viên, các chuyên gia giáo dục cũng nhấn mạnh vai trò đồng hành của phụ huynh và sự chuẩn bị tâm lý của thí sinh trong những ngày cuối trước kỳ thi vào lớp 10.

Cô Vũ Quỳnh Trang cho rằng, phụ huynh cần đồng hành với con trong giai đoạn sát kỳ thi bằng cách tránh tạo thêm áp lực về điểm số hay kết quả. Lúc này, việc quan trọng không phải cố học thật nhiều mà là giữ tâm lý ổn định, nghỉ ngơi điều độ để làm bài tốt nhất có thể. Cha mẹ nên động viên, ủng hộ tinh thần, thay vì gây căng thẳng, giúp con cảm thấy được chia sẻ và an tâm bước vào kỳ thi.

Cha mẹ nên động viên, ủng hộ tinh thần, thay vì gây căng thẳng, giúp con cảm thấy được chia sẻ và an tâm bước vào kỳ thi.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cũng cho rằng, chỉ còn vài ngày nữa là kỳ thi diễn ra, vì vậy điều quan trọng nhất lúc này là cả thí sinh và phụ huynh cần giữ tâm lý bình tĩnh, tự tin.

Theo ông Tuấn, phụ huynh nên tạo điều kiện tốt nhất cho các con cả về sức khỏe lẫn tinh thần, tránh tạo áp lực quá lớn khiến các em căng thẳng, ảnh hưởng đến kết quả thi.

Đối với thí sinh, ông lưu ý các em cần đặc biệt quan tâm đến lịch thi, giờ thi và chủ động sắp xếp thời gian đi lại hợp lý để tránh những sự cố đáng tiếc. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, mưa thất thường như hiện nay, học sinh cần giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi hợp lý để bảo đảm thể trạng tốt nhất trước và trong các buổi thi.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục cũng đặc biệt quan tâm tới những trường hợp thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Ví dụ, năm nay có 6 thí sinh bị gãy tay, không thể viết bài bình thường. Các điểm thi đã được hướng dẫn cụ thể để hỗ trợ các em theo đúng quy định, như bố trí người hỗ trợ chép bài, phòng thi riêng và các điều kiện cần thiết khác.

Ông Nguyễn Quang Tuấn nhấn mạnh, mục tiêu lớn nhất là tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả thí sinh yên tâm bước vào kỳ thi.

Sở GD&ĐT lưu ý 5 điểm quan trọng thí sinh cần nắm chắc

Trước kỳ thi, ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, lưu ý thí sinh 5 điểm quan trọng trước kỳ thi vào lớp 10.

Theo đó, thí sinh được mang vào phòng thi các vật dụng như bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy, êke, dụng cụ vẽ hình và máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ. Năm nay, thí sinh không còn được mang Atlat Địa lý, bảng tuần hoàn hay bảng tính tan vào phòng thi.

Những vật dụng bị cấm gồm bút xóa, giấy than, đồ uống có cồn, thiết bị truyền tin, ghi âm, ghi hình, vũ khí và chất gây cháy nổ.

Với các thiết bị hỗ trợ sức khỏe, lực lượng công an sẽ kiểm tra trước khi cho phép mang vào phòng thi. Riêng đồng hồ cơ, trang sức hay túi clear trong suốt không bị cấm, nhưng thí sinh tuyệt đối không được lợi dụng để gian lận.

Ông Bình cũng lưu ý, ngay khi nhận đề, thí sinh phải kiểm tra số trang, mã đề và chất lượng in ấn. Chậm nhất 5 phút sau khi tính giờ làm bài, nếu phát hiện đề thiếu trang, rách, nhòe hoặc mờ, các em phải báo ngay cho giám thị.

Ngoài ra, thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi tính giờ làm bài sẽ không được dự thi môn đó.

Đối với môn chuyên, năm nay bài thi Lịch sử và Địa lý sẽ làm trực tiếp vào đề tương tự môn Ngoại ngữ và Khoa học tự nhiên. Thời gian làm bài môn chuyên là 150 phút. Thí sinh thi nhiều môn chuyên cần đặc biệt lưu ý điểm thi, phòng thi vì có thể khác với nơi thi ba môn chung.

Kỳ thi lớp 10 đang cận kề và sự bình tĩnh, tự tin cùng kỹ năng làm bài hợp lý sẽ là “chìa khóa” giúp thí sinh tránh mất điểm đáng tiếc trong phòng thi. Bên cạnh đó, sự đồng hành của phụ huynh thông qua việc tạo tâm lý thoải mái, không gây áp lực và chăm sóc tốt sức khỏe cho con cũng được xem là yếu tố quan trọng giúp thí sinh bước vào kỳ thi với trạng thái tốt nhất.