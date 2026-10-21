Hơn 800 con lợn ở xã miền núi Nghệ An phải tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi

Ngày 21/10, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Đồng, cho biết dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn từ ngày 29/8/2026, hiện xảy ra tại 2 xóm Nghĩa Bình và Bình Sơn, ảnh hưởng đến 16 hộ chăn nuôi. Các hộ bị ảnh hưởng chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ, bên cạnh một vài trang trại quy mô nhỏ.

Lợn chết nằm la liệt trong chuồng của một hô dân xã Nghĩa Đồng.

Tính đến ngày 21/10, số lợn mắc bệnh, chết và buộc phải tiêu hủy là 823 con, trọng lượng mỗi con khoảng 30-100 kg. Tổng trọng lượng lợn tiêu hủy là 56,258 tấn.

Trước diễn biến dịch bệnh, UBND xã Nghĩa Đồng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Ngày 31/8/2026, xã dã công bố dịch tả lợn châu Phi tại xóm Nghĩa Bình, đồng thời xác định xóm Bình Sơn là địa bàn bị dịch uy hiếp.

Để hạn chế thiệt hại, công tác phòng, chống dịch đang được UBND xã Nghĩa Đồng tập trung cao độ; điều động lực lượng tham gia tiêu hủy lợn mắc bệnh; thông báo tạm dừng giết mổ, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn tại các xóm có dịch; cắm biển cảnh báo vùng dịch, hướng dẫn tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh. Các tổ phun tiêu độc, khử trùng được triển khai tại những cơ sở có dịch và khu vực chợ buôn bán; đồng thời lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh.

Số lợn chết được tiêu hủy tại xã Nghĩa Đồng.

Trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh và lây lan, ngày 16/10/2026, UBND tỉnh Nghệ An ban hành công điện khẩn về việc tập trung chỉ đạo, chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trong giai đoạn hiện nay.

Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, tỉnh Nghệ An đã yêu cầu yêu cầu các xã, phường phân công cụ thể cán bộ phụ trách từng địa bàn, công khai đầu mối tiếp nhận thông tin về lợn ốm, chết và tổ chức kiểm tra khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Các địa phương phải chủ động chuẩn bị nhân lực, phương tiện, hóa chất và địa điểm tiêu hủy; rà soát từng ổ dịch, xác định phạm vi, nguồn lây và nguy cơ phát tán để triển khai biện pháp xử lý phù hợp, hạn chế dịch bệnh lây lan và giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi.