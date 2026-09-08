Huế kết nối hơn 8.700 cơ hội việc làm trong Tháng giao dịch việc làm

Tháng giao dịch việc làm thành phố Huế diễn ra từ ngày 7/9 đến 7/10, với 34 đơn vị tham gia tuyển dụng và tuyển sinh hơn 8.700 vị trí việc làm. Trong đó, 12 đơn vị tuyển hơn 5.000 lao động đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Đức, thuộc các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, nông nghiệp. Nhu cầu tuyển dụng việc làm trong nước chủ yếu là các ngành dệt may, điện tử, dịch vụ, trong đó ngành dệt may cần gần 5.000 lao động từ nay đến cuối năm.

Các đơn vị trực tiếp tuyển dụng lao động

Điểm mới trong Tháng việc làm năm nay là tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong kết nối việc làm. Người lao động có thể tìm hiểu thông tin, đăng ký việc làm và phỏng vấn trực tuyến với doanh nghiệp thông qua Sàn giao dịch việc làm online tại vieclamhue.vn. Hình thức này giúp mở rộng cơ hội tiếp cận việc làm cho lao động ở xa, người khuyết tật và các nhóm lao động yếu thế.

Năm 2026, thành phố Huế đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 18.000 lao động, trong đó đưa 2.500 người đi làm việc ở nước ngoài. Tháng giao dịch việc làm dự kiến thu hút gần 10.000 lượt học sinh, sinh viên và người lao động tham gia trực tiếp và trực tuyến. Các phiên giao dịch trực tiếp sẽ được tổ chức tại Sàn giao dịch việc làm, số 12 Phan Chu Trinh, phường Thuận Hóa, thành phố Huế, vào ngày 5 và 20 các tháng 9 và 10.

Tư vấn việc làm cho người lao động

Ông Nguyễn Duy Thông, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế cho biết: “Tháng việc làm với chủ đề "Tháng chín Mùa thu tuyển dụng" là cao điểm kết nối việc làm từ nay đến cuối năm, với cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Qua đó giúp doanh nghiệp và người lao động có thêm cơ hội kết nối việc làm. Lần này, có 34 đơn vị tham gia, nhu cầu tuyển dụng rất lớn, đặc biệt ngành dệt may cần gần 5.000 vị trí việc làm".