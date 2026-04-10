Cơ hội việc làm cho hàng chục nghìn lao động Thái Nguyên và các địa phương lân cận

Ngày hội việc làm tỉnh Thái Nguyên năm 2026 được tổ chức với các điểm cầu tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Trường Cao đẳng Thái Nguyên và kết nối trực tuyến với 10 tỉnh, thành phố lân cận gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng và Lào Cai, đồng thời liên thông với hệ thống dữ liệu sàn giao dịch việc làm quốc gia. Qua đó, Ngày hội không chỉ là nơi gặp gỡ giữa doanh nghiệp và người lao động, mà còn trở thành không gian hội tụ của công nghệ và cơ hội, góp phần mở ra nhiều lựa chọn việc làm cho lao động trẻ ngay tại địa phương.

Người lao động, sinh viên đến dự khai mạc tuần cao điểm kết nối cung - cầu lao động Thái Nguyên 2026

Đồng Minh Điệp, học viên Trường Cao đẳng nghề số 1, Bộ Quốc phòng cho biết: “Em học nghề công nghệ ô tô, đến với ngày hội hôm nay với mong muốn tìm được một công việc đúng với chuyên môn ô tô mà mình đang theo học”.

Ngày hội năm nay ghi nhận quy mô vượt trội với sự tham gia của khoảng 100 doanh nghiệp khu vực phía Bắc, mang đến gần 45.000 cơ hội nghề nghiệp và tuyển sinh. Đáng chú ý, tỉnh Thái Nguyên khẳng định vị thế là hạt nhân kết nối khi có tới 50 doanh nghiệp tham gia cùng danh mục tuyển dụng lên đến gần 30.000 vị trí.

Chị Nguyễn Thị Hải Hà (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) đánh giá, không chỉ thu hút các bạn trẻ, Ngày hội việc làm năm 2026 còn là cơ hội cho những lao động có kinh nghiệm tìm kiếm cơ hội thay đổi.

“Tôi thấy mở ra không gian này rất ý nghĩa, mọi người đến đây cũng rất hồ hởi, mong tìm được một công việc phù hợp. Với những người đã có tuổi như tôi, việc tự đi xin việc bên ngoài thường gặp khó khăn. Vì vậy, tôi tìm đến đây với mong muốn tìm được các công việc văn phòng hoặc quản lý đơn hàng xuất nhập khẩu phù hợp với năng lực và sức khỏe của mình, nhằm hướng tới một mức thu nhập và môi trường làm việc ổn định hơn”, chị Hà nói.

Cũng giống như nhiều lao động địa phương khác, anh Ma Văn Mười (xã La Hiên) đã có mặt tại Ngày hội từ rất sớm để tìm kiếm cơ hội. Anh Mười bộc bạch: “Ở độ tuổi của tôi, tôi mong muốn tìm được một công việc công nhân ổn định, có thể làm việc cả ngày để gia tăng thu nhập. Hy vọng qua sự tư vấn tại các gian hàng, tôi sẽ tìm được vị trí phù hợp ngay trong tỉnh với mức lương từ 8 đến 10 triệu đồng để yên tâm làm việc, không phải đi làm ăn xa”.

Ngày hội việc làm cũng góp phần quan trọng kết nối doanh nghiệp với nguồn nhân lực địa phương

Đối với các doanh nghiệp, đây không chỉ là dịp để quảng bá thương hiệu, hình ảnh đơn vị mà còn là cơ hội “vàng” để trực tiếp tìm kiếm, sàng lọc nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng kịp thời kế hoạch mở rộng sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn mới.

Chị Lương Ngọc Thúy, Công ty TNHH SRTECH chia sẻ: “Mục tiêu chính của chúng tôi tại ngày hội lần này là tuyển dụng số lượng lớn lao động phổ thông. Do kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất và chuẩn bị chuyển sang cơ sở mới, công ty đang đứng trước nhu cầu về nhân lực rất lớn. Đây là cơ hội vàng để chúng tôi trực tiếp tiếp cận và lựa chọn được đội ngũ lao động dồi dào, đáp ứng kịp thời tiến độ phát triển của đơn vị”.

Sự sôi động tại các điểm cầu và tính chất kết nối liên tỉnh đã cho thấy những tín hiệu tích cực từ thị trường lao động năm 2026. Nhận định về quy mô và xu hướng tuyển dụng năm nay, ông Nguyễn Văn Huyên, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên cho biết, quy mô và phạm vi kết nối năm nay đã được mở rộng mạnh mẽ hơn các năm trước. Đơn vị không chỉ tổ chức các phiên giao dịch việc làm đơn thuần mà còn kết hợp các hội nghị kết nối và hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp sâu rộng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Ngày hội việc làm và Tuần cao điểm kết nối cung - cầu lao động năm 2026 cơ hội để các bạn trẻ kiếm tìm một công việc phù hợp

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng đang tập trung chủ yếu vào nhóm lao động phổ thông và lao động kỹ thuật để phục vụ cho các ngành sản xuất chủ lực của tỉnh như điện tử, cơ khí, may mặc, công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ sản xuất. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu ưu tiên nguồn nhân lực chất lượng cao, kỹ sư tốt nghiệp đại học hệ kỹ thuật và nhân sự quản trị, nhất là trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật và quản lý, điều hành sản xuất.

Ngày hội việc làm và Tuần cao điểm kết nối cung – cầu lao động năm 2026 không chỉ đơn thuần là cơ hội trước mắt cho người lao động mà còn là bước đi chiến lược trong việc xây dựng hệ sinh thái nhân lực bền vững của tỉnh Thái Nguyên. Sự chủ động của cơ quan quản lý, sự đồng hành của doanh nghiệp là đòn bẩy quan trọng để Thái Nguyên tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm công nghiệp, đào tạo nhân lực trọng điểm của khu vực phía Bắc.