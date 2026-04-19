“Hương vị Úc 2026” thắt chặt kết nối Việt Nam - Australia

Phát biểu tại chương trình “Hương vị Úc 2026” diễn ra tối 18/4, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đánh giá cao việc Tổng Lãnh sự quán Australia tại Thành phố duy trì tổ chức sự kiện như một sáng kiến kết nối hiệu quả giữa xúc tiến thương mại, quảng bá văn hóa và giao lưu nhân dân.

Ông Bùi Xuân Cường nhấn mạnh, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Australia đang phát triển tốt đẹp trên nền tảng Đối tác Chiến lược Toàn diện; hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất trên nhiều lĩnh vực như kinh tế - thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân.

Trong bức tranh hợp tác năng động đó, TP.HCM là một trong những trung tâm kết nối sôi động và hiệu quả. Sau khi mở rộng không gian phát triển, TP.HCM mới với diện tích hơn 6.700 km², dân số trên 14 triệu người và quy mô kinh tế dẫn đầu cả nước đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác Australia, đặc biệt trong những lĩnh vực có tính bổ trợ cao như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp thực phẩm, logistics, giáo dục, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển đô thị bền vững.

Lãnh đạo thành phố cho rằng, thông qua việc giới thiệu những hương vị ẩm thực đặc sắc của Australia, chương trình mang đến cảm nhận rõ nét về tinh thần cởi mở, sáng tạo và đa dạng - những giá trị tiêu biểu của xã hội Australia hiện đại. Những hoạt động giàu chiều sâu này góp phần vun đắp niềm tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, qua đó củng cố nền tảng xã hội thuận lợi cho hợp tác lâu dài giữa hai bên.

Ông Bùi Xuân Cường tin tưởng, từ những cuộc gặp gỡ thân tình tại sự kiện sẽ tiếp tục hình thành nhiều ý tưởng sáng tạo, mở rộng các mối liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, tổ chức sáng tạo và người dân hai bên, góp phần làm phong phú hơn quan hệ giữa TP.HCM và Australia, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực trong thời gian tới.

Bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự Australia tại TP.HCM cho biết, chương trình được tổ chức nhân dịp hai nước kỷ niệm 2 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, là cơ hội thúc đẩy kết nối kinh doanh, tăng cường giao lưu văn hóa và đưa các sản phẩm Australia đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

“Hương vị Úc 2026” không chỉ là dịp tôn vinh ẩm thực và đồ uống Australia mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết hữu nghị, sự sáng tạo và quan hệ đối tác giữa hai quốc gia - bà Sarah Hooper nhấn mạnh.

Nhân dịp này, lãnh đạo TP.HCM cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của bà Sarah Hooper trong nhiệm kỳ công tác. Với vai trò và sự năng động của mình, bà đã để lại nhiều dấu ấn khi thúc đẩy các nhà đầu tư lớn của Australia đến với thành phố, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của người dân Australia đến với người dân TP.HCM.