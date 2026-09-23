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Huy động lực lượng giúp dân thu hoạch lúa, sắn tránh lũ

Thứ Tư, 20:40, 23/09/2026
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VOV.VN - Mưa lớn đang tiếp diễn tại nhiều khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, khiến hàng trăm ha lúa, sắn ở xã Hòa Thịnh bị ngập. Địa phương đang huy động lực lượng tại chỗ, đồng thời đề nghị tăng cường lực lượng quân sự để khẩn trương thu hoạch, hạn chế thiệt hại cho người dân.

 

Từ 8 giờ đến 14 giờ hôm nay, 23/9, nhiều khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất gia tăng trong khi mưa vẫn tiếp diễn.

Tại xã Hòa Thịnh, nơi thường xảy ra lũ lên nhanh khi có mưa lớn, hiện có khoảng 300 ha sắn và hơn 600 ha lúa bị ngập úng. Trong ngày hôm nay, địa phương đã huy động 15 đoàn viên thanh niên cùng 50 cán bộ, chiến sĩ công an và quân sự xã xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch.

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Lực lượng Công an xã Hòa Thịnh hỗ trợ nhân dân thu hoạch sắn

Ngày mai, Trung đoàn 888 sẽ tăng cường 70 cán bộ, chiến sĩ về xã Hòa Thịnh, phối hợp với địa phương đẩy nhanh việc thu hoạch diện tích lúa, sắn còn lại, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ. Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh cho biết:

“Xã đã huy động lực lượng vũ trang của xã bao gồm công an, quân đội cùng đoàn viên thanh niên cùng với nhân dân thu hoạch sắn, lúa, qua đó góp phần giúp bà con nhân dân giảm thiểu thiệt hại tối đa. Bên cạnh đó, xã cũng đã đề nghị lực lượng quân sự tỉnh tăng cường về địa phương làm công tác dân vận, kết hợp với giúp đỡ nhân dân thu hoạch lúa, sắn trên địa bàn.”

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Lực lượng Ban chỉ huy quân sự xã Hòa Thịnh giúp dân thu hoạch lúa

Cùng với tổ chức thu hoạch nông sản, xã Hòa Thịnh đang xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với mưa lũ theo từng cấp độ, chủ động lực lượng, phương tiện nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Bà Lê Thị Hoài Vinh, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh cho biết:

“Địa phương cũng đã có phương án phòng chống thiên tai thì trong phương án cũng nêu cụ thể mức độ thiên tai, mức độ nào xử lý như thế nào. Địa phương cũng đã thành lập 2 đội xung kích và xã Hòa Thịnh có 16 thôn thì cũng thành lập 16 tổ xung kích ở tại thôn.”

 
Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
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Gần một năm sau lũ, tiền hỗ trợ vật nuôi vẫn chưa đến tay người dân Đắk Lắk

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