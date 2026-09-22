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Đắk Lắk khẩn trương hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa ngập úng

Thứ Ba, 22:58, 22/09/2026
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VOV.VN - Mưa lớn trong những ngày qua đã khiến cho hàng ngàn ha lúa vụ hè thu 2026 ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk bị đổ ngã, ngập úng. Hiện ở những vùng lúa bị ngập nặng, các địa phương huy động nhân lực giúp bà con thu hoạch.

Theo dự báo mưa lớn khu vực Nam Trung bộ vẫn đang tiếp diễn đến ngày 24/9, nếu không thu hoạch kịp khả năng nông dân sẽ mất trắng.  

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Nhiều diện tích lúa tại đồng lúa Tuy Hòa ngã rạp

Thôn Phước Lương ở kề bên đầm Ô Loan. Mưa lớn kéo dài liên tục từ đêm 21/9 đến hết ngày 22/9 đã khiến mực nước trong đầm dâng nhanh, làm ngập sâu các cánh đồng quanh đầm. Suốt buổi chiều 22/9, lực lượng công an, bộ đội, dân quân xã Ô Loan cùng các lực lượng tại chỗ huy động thêm xuồng tập trung hỗ trợ người dân khẩn trương thu hoạch lúa chạy lũ, nhất là giúp những gia đình neo đơn. Theo bà con nông dân, lúa chín bị ngập sâu trong nước, nếu không thu hoạch kịp thì coi như mất trắng. 

"Hai vợ chồng già cũng nhờ cán bộ địa phương với thôn hỗ trợ giúp đỡ chứ giờ không biết nói sao, run quá run rồi...", một người dân nói.

"Cũng có vất vả do nước ngập lụt quá. Lúa bị ngập nước cho nên cắt cũng hơi khó khăn, cũng sẽ bị thất thoát lúa. Anh em chúng tôi cố gắng hết sức để giúp cho bà con thu lại được bao nhiêu hay bấy nhiêu", một chiến sĩ bộ đội giúp dân chia sẻ.

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Lực lượng chức năng giúp dân gặt lúa chạy lũ

Hiện nay, trên vùng lúa phía Đông tỉnh Đắk Lắk, lúa trên các xứ đồng của xã Hòa Thịnh và một số diện tích sạ sớm ở các xã Sơn Thành, Tây Hòa... đã thu hoạch xong. Hiện còn gần 20 ngàn ha lúa trong hệ thống thủy nông Đồng Cam đang giai đoạn chín sáp, vẫn chưa thu hoạch. Một số diện tích ở các xứ đồng này đã đổ ngã vì mưa lớn, thiệt hại là khó tránh khỏi. Nếu mưa còn tiếp tục trong 2 ngày tới thì diện tích lúa bị thiệt hại sẽ còn lớn hơn, nhất là tại các vùng trũng thấp. Hiện các địa phương triển khai phương án chống úng. Tại những vùng ngập nặng, các địa phương huy động lực lượng công an, bộ đội hỗ trợ nhân dân.

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Ông Phan Mỹ Hiệp được các lực lượng xã Ô Loan giúp thu hoạch lúa

Đại úy Nguyễn Thanh Tiến, Trợ lý Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, cho biết: "Nhằm hỗ trợ người dân ứng phó với thiên tai, Ban Chỉ huy Quân sự xã, huy động lực lượng cán bộ, dân quân thường trực thì 15 đồng chí để tham gia hỗ trợ bà con thu hoạch lúa. Trong thời gian mưa lũ kéo dài thì Ban Chỉ huy Quân sự đã huy động cán bộ, lực lượng dân quân thường trực nhanh chóng phối hợp ra đồng giúp bà con thôn Phước Lương kịp thời thu hoạch lúa".

Về phía đơn vị quản lý, Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam Phú Yên và Ngành Nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk, đang tập trung triển khai các biện pháp tiêu úng những vùng ngập nặng. Đồng thời, các Hợp tác xã nông nghiệp huy động toàn bộ máy gặt ra đồng thu hoạch những diện tích có thể gặt được, hạn chế thấp nhất thiệt cho bà con nông dân.

 
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Đắk Lắk chủ động ứng phó đợt mưa lớn kéo dài

VOV.VN - Từ chiều nay (21/9) đến hết ngày 24/9, tỉnh Đắk Lắk có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đề nghị các địa phương chủ động phối hợp triển khai phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ.

Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
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