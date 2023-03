Huy động lực lượng tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích trên vùng biển Phú Quý

Liên quan vụ tàu Tuấn Tú 09 bị chìm trên vùng biển Phú Quý, tối nay 11/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, lúc 19h hơn cùng ngày, tàu SAR 413 đã tiếp cận và đưa lên tàu 5 thuyền viên được tàu cá BV 5644 TS cứu vớt. Hiện có 1 thuyền viên bị thương ở chân, đã được chăm sóc y tế, tình hình sức khỏe các thuyền viên ổn định.

Hiện nay, tại hiện trường có tàu 413, tàu Cảnh sát biển 6007, tàu Superdong Phú Quý II đang tổ chức tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích. Vùng biển khu vưc này đang có gió cấp 6, cấp 7, sóng cao từ 2 đến 4 mét.

Vùng biển đảo Phú Quý

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận tiếp tục chỉ đạo các đồn Biên phòng, Hải đội 2 thông báo cho tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động trên biển chủ động quan sát, phát hiện, cứu nạn. Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý chuẩn bị kíp tàu CN- 09 BP 11.19.01 sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn. Phối hợp với Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận hỗ trợ, tìm kiếm cứu nạn 2 thuyền viên mất tích.

Tàu Tuấn Tú 09, quốc tịch Việt Nam. Chủ tàu là Công ty TNHH Tuấn Tú Hải Dương, có địa chỉ thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Trên tàu có 7 thuyền viên, do Trương Ngọc Giáp (39 tuổi, quê Thanh Hóa) làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến lúc 6h ngày 10/3/2023 tại cảng Vũng Tàu hành trình đi Phú Quý, trên tàu chở khoảng 800 tấn vật liệu xây dựng và khoảng 1,5 tấn dầu DO. Đến 12h ngày 11/3/2023 khi đang trên vùng biển Phú Quý thì gặp sóng to gió lớn đánh chìm, 5 thuyền viên được cứu an toàn, 2 người mất tích./.